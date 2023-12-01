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Военнослужащих отметили наградами за спасение людей в снегопад

Военнослужащих отметили наградами за спасение людей в снегопад
фото: mopmr

В Главном штабе Министерства обороны наградили военнослужащих – участников ликвидации последствий снегопада 26 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отметить смелых и отважных военнослужащих наградами прибыл министр внутренних дел ПМР генерал-майор милиции Виталий Нягу. Глава МВД выразил благодарность за оказанное содействие военному ведомству. Министр обороны генерал-лейтенант Олег Обручков был награжден нагрудным знаком «За содействие МВД ПМР», военнослужащим различных подразделений и Миротворческих сил вручили благодарственные письма.

«Министр обороны генерал-лейтенант Олег Обручков на протяжении более семи лет возглавлял ГУпЧС, прекрасно понимает ситуацию и подключился оперативно. Из-за обильной метели и снегопада на дорогах республики оставалось большое количество транспортных средств и людей. Вызволять их из снежного плена только нашими силами было невозможно. В этот момент мы обратились за помощью к нашим коллегам – Министерству обороны. Очень признателен, что вы самоотверженно взялись за это нелегкое дело – завели технику, вывели ее на дороги и спасли жизни приднестровцев», – отметил Виталий Нягу.

Министр обороны генерал-лейтенант Олег Обручков поблагодарил главу МВД за оценку действий военнослужащих. Отметил, что в такие моменты и проверяется готовность всех служб и подразделений, которые включены в систему военного ведомства и выполняют задачу оперативно, вовремя и в срок.

Во время метели и после нее, напомним, ночью и днем, в труднодоступные места, где не смогла пройти специализированная техника коммунальных и дорожных служб, дороги к людям и населенным пунктам пробивала военная техника.

По трассе Тирасполь - Малаешты, от клеверного моста до села Бычок и от села Бычок до Паркан расчет армейского бульдозера на артиллерийском тягаче (БАТ-2) расчистил 58 километров дороги.

Еще один БАТ-2 расчистил 29 км пути до населенных пунктов Дубоссарского района – Ново-Комиссаровки, Афанасьевки и Красного Виноградаря. По пути следования из снежного плена освободили 6 легковых автомобилей и трактор.

За армейским тягачом из Афанасьевки смогли выбраться 8 гражданских автомобилей. Около часа ночи из Красного Виноградаря выехали еще 7 машин.

Военнослужащие приднестровского миротворческого батальона на грузовых ГАЗ-66 и УРАЛе вытаскивали машины и людей от Григориополя в сторону Шипки.

При проведении эвакуационных мероприятий из 10 вывезенных женщин и детей половина были доставлены в Григориопольскую Центральную районную больницу, двое подростков – с признаками отравления угарным газом.

Военнослужащих отметили наградами за спасение людей в снегопад

Военнослужащих отметили наградами за спасение людей в снегопад

Военнослужащих отметили наградами за спасение людей в снегопад

Военнослужащих отметили наградами за спасение людей в снегопад

Военнослужащих отметили наградами за спасение людей в снегопад
фото: mopmr
  • Сегодня, 11:14
  • DTV
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