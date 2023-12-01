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ЮНЕСКО взяла под усиленную защиту еще пять украинских объектов

ЮНЕСКО взяла под усиленную защиту еще пять украинских объектов
фото: mcip.gov.ua

Еще 5 объектов культурного наследия Украины внесены в Международный список культурных ценностей, которые находятся под усиленной защитой
Речь идет о памятниках культурного наследия, которые расположены в Одессе, Чернигове, Львовской и Закарпатской областях.

14 декабря Комитет ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта утвердил решение внести еще пять объектов культурного наследия Украины в Международный перечень культурных ценностей, находящихся под временной усиленной защитой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передаёт korrespondent.net

Речь идет о памятниках культурного наследия, которые расположены в Одессе, Чернигове, Львовской и Закарпатской областях:

деревянные церкви Карпатского региона: Церковь Архангела Михаила, Ужок, Закарпатская обл.; деревянная церковь Св. Юра, Дрогобыч, Львовская обл.;

здание Одесского национального академического театра оперы и балета;

здание Одесской областной филармонии имени Давида Ойстраха;

Спасо-Преображенский собор города Чернигова.
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