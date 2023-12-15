В Тирасполе подвели итоги конкурса «Приднестровское качество». Нынешняя церемония стала 21-й. В этом году было заявлено более 200 товаров, продуктов и услуг. Группа экспертов несколько месяцев оценивала конкурсантов, выезжая непосредственно на производство, информирует novostipmr
«Все готовятся к приезду комиссии, показывают лучшие товары и услуги, представляют новые технологии и оборудование. Комиссия оценивает в целом, не только сам товар, но и технологии, которые применяются, оборудование. Это не соревнования между предприятиями, это соответствие товара требованиям ГОСТА, требованиям конкурса. Это знак качества», – отметил председатель оргкомитета конкурса президент Торгово-промышленной палаты ПМР Василий Кожан.
Из 56 победителей почти половина – 21 – это те, кто занят в сфере производства продовольственных товаров. Многие участвуют в конкурсе регулярно. Говорят, это как подтверждение того, что их производство держит марку.
«Работаем с 2011 года, занимаемся производством подсолнечного масла. Начинали с малого, постепенно расширялись. Сейчас по сырью объём 25 тонн в сутки, по маслу 9-11 тонн. Работаем на внутренний рынок. Для нас участие в этом конкурсе – это как признание заслуг и результатов труда за все эти годы», – рассказал руководитель ИП "Золотая капля" Андрей Лопата, который впервые участвовал в конкурсе.
«Предприятия, которые были представлены на конкурс, показывают достойные результаты. Постоянное развития с/х организаций позволяет надеяться на то, что те, кто победил в этом конкурсе, будут и дальше поддерживать высокий уровень своей продукции. Приятно ещё, что есть новые лица, новые продукты и новые организации. Это надежда на достойное развитие традиций и современных технологий», – добавил министр сельского хозяйства Олег Дилигул, напомнив, что 2023 был в Приднестровье Годом АПК.
Всего в этом году 56 лауреатов конкурса «Приднестровское качество». А вот дипломов и почётных кубков побольше – около 70. А всё потому, что некоторые участвовали сразу в 2-х, а то и 3-х номинациях. Были и те, кто заявлялся в, казалось бы, совсем непрофильных категориях. Так, например, завод «Электромаш» получил кубок за оказание образовательных услуг. А всё потому, что 5 лет назад открыли свой учебный центр.
«Нам пришлось к этому обратиться в связи острой нехваткой кадров. Попытались создать модель, которая бы позволила нам делать это. И она оказалась эффективной: за этот период времени подготовили более 400 человек. В основном это рабочие специальности: станочник широкого профиля, электрогазосварщик, электромонтёр и т. д. Мы сняли напряжённость по большинству профессий. А в ноябре этого года получили лицензию от Минпроса и теперь можем готовить кадры и для других предприятий», – пояснил директор учебного центра НП ЗАО "Электромаш" Валерий Земляков.
«Приднестровское качество» – это традиционно богатый спектр товаров и услуг в самых разных направлениях экономики. Есть сельхозфирмы, банки, металлурги, аптеки, кондитеры и швейники и многие-многие другие.
Организаторы отмечают: конкурс уже давно стал знаковым событием в жизни отечественных производителей. Даёт им стимул развиваться и расширять свои горизонты.
«Такое большое количество номинаций, так много постоянных участников. Это говорит об устойчивости качества. Ведь один из важнейших критериев качества – это его стабильность, а не попытка получить номинацию единожды. Конкурс говорит о достижении самого главного показателя – стабильности качества - и о том, что продукция приднестровских предприятий уважаема и авторитетна на международной арене», – отметил первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.
Что касается новичков, то в этом году среди них были Бендерский лечебно-диагностический центр с водным отделением, индивидуальный предприниматель Андрей Лопата, а также ООО «Вкусняшки».