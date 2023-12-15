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Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки

Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки
фото: novostipmr

В Тирасполе подвели итоги конкурса «Приднестровское качество». Нынешняя церемония стала 21-й. В этом году было заявлено более 200 товаров, продуктов и услуг. Группа экспертов несколько месяцев оценивала конкурсантов, выезжая непосредственно на производство, информирует novostipmr

«Все готовятся к приезду комиссии, показывают лучшие товары и услуги, представляют новые технологии и оборудование. Комиссия оценивает в целом, не только сам товар, но и технологии, которые применяются, оборудование. Это не соревнования между предприятиями, это соответствие товара требованиям ГОСТА, требованиям конкурса. Это знак качества», – отметил председатель оргкомитета конкурса президент Торгово-промышленной палаты ПМР Василий Кожан.

Из 56 победителей почти половина – 21 – это те, кто занят в сфере производства продовольственных товаров. Многие участвуют в конкурсе регулярно. Говорят, это как подтверждение того, что их производство держит марку.

«Работаем с 2011 года, занимаемся производством подсолнечного масла. Начинали с малого, постепенно расширялись. Сейчас по сырью объём 25 тонн в сутки, по маслу 9-11 тонн. Работаем на внутренний рынок. Для нас участие в этом конкурсе – это как признание заслуг и результатов труда за все эти годы», – рассказал руководитель ИП "Золотая капля" Андрей Лопата, который впервые участвовал в конкурсе.

«Предприятия, которые были представлены на конкурс, показывают достойные результаты. Постоянное развития с/х организаций позволяет надеяться на то, что те, кто победил в этом конкурсе, будут и дальше поддерживать высокий уровень своей продукции. Приятно ещё, что есть новые лица, новые продукты и новые организации. Это надежда на достойное развитие традиций и современных технологий», – добавил министр сельского хозяйства Олег Дилигул, напомнив, что 2023 был в Приднестровье Годом АПК.

Всего в этом году 56 лауреатов конкурса «Приднестровское качество». А вот дипломов и почётных кубков побольше – около 70. А всё потому, что некоторые участвовали сразу в 2-х, а то и 3-х номинациях. Были и те, кто заявлялся в, казалось бы, совсем непрофильных категориях. Так, например, завод «Электромаш» получил кубок за оказание образовательных услуг. А всё потому, что 5 лет назад открыли свой учебный центр.

«Нам пришлось к этому обратиться в связи острой нехваткой кадров. Попытались создать модель, которая бы позволила нам делать это. И она оказалась эффективной: за этот период времени подготовили более 400 человек. В основном это рабочие специальности: станочник широкого профиля, электрогазосварщик, электромонтёр и т. д. Мы сняли напряжённость по большинству профессий. А в ноябре этого года получили лицензию от Минпроса и теперь можем готовить кадры и для других предприятий», – пояснил директор учебного центра НП ЗАО "Электромаш" Валерий Земляков.

«Приднестровское качество» – это традиционно богатый спектр товаров и услуг в самых разных направлениях экономики. Есть сельхозфирмы, банки, металлурги, аптеки, кондитеры и швейники и многие-многие другие.

Организаторы отмечают: конкурс уже давно стал знаковым событием в жизни отечественных производителей. Даёт им стимул развиваться и расширять свои горизонты.

«Такое большое количество номинаций, так много постоянных участников. Это говорит об устойчивости качества. Ведь один из важнейших критериев качества – это его стабильность, а не попытка получить номинацию единожды. Конкурс говорит о достижении самого главного показателя – стабильности качества - и о том, что продукция приднестровских предприятий уважаема и авторитетна на международной арене», – отметил первый вице-премьер – министр экономического развития Сергей Оболоник.

Что касается новичков, то в этом году среди них были Бендерский лечебно-диагностический центр с водным отделением, индивидуальный предприниматель Андрей Лопата, а также ООО «Вкусняшки».
Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки

Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки

Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки

Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки

Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки

Лауреатам конкурса «Приднестровское качество» вручили памятные кубки
фото: novostipmr

  • Сегодня, 19:44
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