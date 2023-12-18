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В Молдове произошла утеча сжиженного газа, следовавшего из Украины

В Молдове произошла утеча сжиженного газа, следовавшего из Украины
фото: newsmaker

В одной из цистерн поезда из Украины, ехавшего транзитом через Молдову, обнаружили утечку сжиженного газа. Об инциденте сообщил 18 декабря Генинспекторат чрезвычайных ситуаций, сотрудников которого вызвали на железнодорожную станцию в Бессарабке, где остановился поезд, передаёт NM

В инспекторате сообщили, что сотрудники железнодорожной станции вызвали спасателей и пожарных вечером 17 декабря, обнаружив протечку в одной из цистерн поезда, перевозившего сжиженный газ из Украины.

На место выехали четыре команды спасателей и пожарных вместе с представителями «Железной дороги Молдовы».

Они отсоединили цистерну с утечкой и переместили ее в безопасную зону.

После этого спасатели отследили источник утечки и перекрыли вентиль, предотвратив взрыв или пожар.
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