В операции "Страж процветания" примут участие несколько стран для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива, передаёт korrespondent.net
В Пентагоне объявили о начале спецоперации под названием Страж процветания для защиты судоходства в Красном море. Об этом 18 декабря заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает пресс-служба ведомства.
По словам Остина, целью спецоперации станет обеспечение безопасного судоходства в Красном море из-за "безрассудных нападений хуситов из Йемена".
"Недавняя эскалация безрассудных нападений хуситов, происходящих из Йемена, чревата свободным движением торговли, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право", - говорится в сообщении Пентагона.
Остин уточнил, что в сделке также примут участие Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.
Напомним, несколько дней назад йеменские хуситы атаковали несколько судов в Красном море. Также хуситы выпустили баллистические ракеты по эсминцу ВМС США. После этого крупнейший перевозчик остановил операции в Красном море из-за хуситов.