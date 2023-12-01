Правительство Приднестровской Молдавской Республики направило в парламент проект закона о внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс ПМР, который разработан «в целях урегулирования трудовых отношений хозяйствующих субъектов в связи с воздействием негативных последствий внешних экономических факторов, вызванных складывающейся внешнеэкономической и политической ситуацией в целом», сообщает NewsPMR.Com
Во исполнение указанных целей законопроектом предлагается:
- предоставить право руководителям организаций, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, введения режима неполного рабочего дня (смены) и неполной рабочей недели без согласия работников, с оплатой пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от выполненного ими объема работ, но не менее МРОТ, установленного и применяемого в соответствии с законодательством ПМР, без повышающих коэффициентов;
- допускать принятие решения руководителем организации о переводе работников с их согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения негативных последствий внешних экономических факторов, в случае простоя организаций по причинам, не зависящим от работодателя и работника;
- установление оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее МРОТ, установленного и применяемого в соответствии с законодательством ПМР, без повышающих коэффициентов.
Помимо того, под «негативными последствиями внешних экономических факторов» предлагается понимать: запрещение или установление ограничений на осуществление финансовых и внешнеэкономических операций, прекращение или приостановление действия договоров в области внешнеэкономических связей и другие ограничительные действия со стороны иностранного государства или его органов в отношении хозяйствующего субъекта ПМР.
«Ввиду складывающейся сложной экономической и геополитической ситуацией в мире, продолжающей оказывать негативное влияние на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов республики, действие предлагаемых особенностей регулирования труда в связи с негативными последствиями внешних экономических факторов предлагается ввести в действие с 1 января 2024 года», - указывается в пояснении к документу.
Как считают авторы, социально-экономическими последствиями принятия изменений станет урегулирование трудовых отношений хозяйствующих субъектов в связи с воздействием негативных последствий внешних экономических факторов, вызванных складывающейся внешнеэкономической и политической ситуацией в целом.