По-настоящему жарким выдался день в Народном собрании Болгарии. Депутаты отменили исключения из санкций ЕС к Болгарии и запретили импорт российской нефти уже с 1 марта. Также депутаты отменили энерговзнос на транзит российского газа, чтобы вступить в Шенгенскую зону, и разрешили увеличить капитал АЭС «Козлодуй», чтобы американская Westinghouse могла построить два реактора, пишет eadaily.com
18 декабря в болгарском парламенте страсти накалились до предела, и депутаты фракции партии «Возрождение» заблокировали трибуну. Однако это не помешало провластным депутатам запретить импорт российской нефти с 1 марта. Об этом сообщает БГНЕС.
Также парламентарии ввели запрет на экспорт нефтепродуктов из российской нефти с 1 января. Ограничения касаются российского «Лукойла», который владеет крупнейшим в стране НПЗ, в Бургасе. Ежегодно завод может выпускать до 10 млн тонн топлива. Ранее ЕС разрешило Болгарии импортировать российскую нефть до конца 2024 года, а сами депутаты в октябре приняли закон, предусматривающий полный запрет с 1 октября 2024 года.
Уже тогда в «Лукойле» заявили, что будут менять стратегию к своим болгарским активам, не исключая их продажу.
Народное собрание большинством голосов решило и увеличить уставной фонд АЭС «Козлодуй» — на 1,5 млрд евро. Это необходимо для того, чтобы американская Westinghouse начала работы по строительству двух реакторов AP1000.
Впрочем, сработали болгарские депутаты в ходе заседания и в пользу «Газпрома». Они отменили энерговзнос на транзит и импорт российского газа, который ввели в октябре. Его размер составлял $ 110 за тысячу кубометров, что примерно соответствует четверти текущей стоимости топлива.
Правда, отмена допналога на российский газ совсем не связана с отношениями с Россией. А стала вынужденной мерой. Так как, например, Венгрия официально предупредила Болгарию, что в ответ на энерговзнос заблокирует вступление страны в Шенгенскую зону.