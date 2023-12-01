Как сообщила пресс-служба МВД ПМР милиция начала доследственную проверку по факту жестокого обращения с животным. В дежурную часть обратились очевидцы расправы над собакой. Это произошло в селе Парканы, на улице Мира, 20 декабря белым днём. По словам людей, находясь в общественном месте, мужчина выстрелил из ружья в животное.
Первыми на место происшествия прибыли милиционеры патрульно-постовой службы УВД г. Бендеры. Нетрезвый мужчина 50 лет был задержан, несмотря на неповиновение законным требованиям сотрудников милиции.
Свои действия мужчина объяснил тем, что его собака стала агрессивной, кидалась на людей.
Животное, раненное в заднюю лапу, милиционеры обнаружили во дворе дома, в будке. Оказали первую помощь и вызвали ветеринара.
У мужчины изъято ружьё, на которое есть официальное разрешение.
Жестокому хозяину грозит уголовная ответственность. Животное сейчас в ветклинике.