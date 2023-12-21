Президента Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиана Армашу отправили в отставку. Парламент на заседании 21 декабря отозвал Армашу с поста главы НБМ. Инициативу поддержал 81 депутат, сообщает newsmaker.md
Армашу отправили в отставку в результате слушаний в парламенте, на которых обсуждали возвращение денег, выведенных и трех молдавских банков во время кражи миллиарда.
Депутаты от PAS критиковали действия главы НБМ по возвращению украденных средств. В частности, депутаты недовольны тем, что Армашу не отстранил от работы сотрудников НБМ, обвиняемых по делу о краже миллиарда.
Согласно проекту постановления парламента, Армашу не выполнил условия для осуществления полномочий, предусмотренных законодательством. В документе отмечается «недостаточная и дефектная деятельность Национального банка Молдовы в контексте аудита процессов и лиц», причастных к делу о краже миллиарда.
Октавиан Армашу занимал должность председателя Национального банка Молдовы (НБМ) с 30 ноября 2018 года.
Депутаты PAS осмелились поднять голос на МВФ — Чубашенко
"Учреждение, регулирующее банковский сектор в Молдове, только называется Национальным банком, но в действительности оно является филиалом МВФ в Кишиневе", — цитирует публициста Дмитрия Чубашенко sputniknews.ru
"Вопрос смены главы НБМ решается не в парламенте Молдовы, а в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне.
Санду, которая работала в штаб-квартире Всемирного банка, и знает, как функционируют международные финансовые организации, следовало бы разъяснить своим подопечным PAS-овцам в парламенте, что это Кодруц может покусать президента Австрии, а кучерявые депутаты тявкать на МВФ не могут. Нет у них таких полномочий".
▪️Закон даёт чиновникам НБМ иммунитет, сравнимый с судейским или прокурорским, это также были внесено в законодательство по требованию МВФ, напомнил Чубашенко.