В результате стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги погибли по меньшей мере 15 человек, передает iDNES со ссылкой на главу чешской полиции Мартина Вондрашека, сообщает РБК.
Также глава полиции сообщил, что пострадали не менее 24 человек.
Ранее сообщалось о десяти погибших, девяти тяжелораненых, минимум пяти пострадавших с ранениями средней степени тяжести и до десяти гражданах с легкими травмами. По данным пражской скорой помощи, погиб и сам нападавший.
Стрельба в здании университета произошла днем 21 декабря. По данным Aktu.cz, нападавший использовал длинноствольное оружие с оптикой. Полиция Чехии подтвердила ликвидацию стрелка. По словам мэра Праги Богуслава Свободы, нападавший упал с верхних этажей здания и скончался. Очевидцы в соцсетях писали, что он покончил с собой.
Студенты и преподаватели во время стрельбы забаррикадировались в аудиториях. Некоторые учащиеся, которые находились на верхних этажах здания, спрятались на крыше под козырьком, фото публиковал портал Novinky.cz. Как писал iDNES со ссылкой на прятавшихся в здании студентов, одна из девушек, укрывшихся на крыше, сорвалась.
По данным полиции, нападавшим был 24-летний студент университета. Согласно заявлению полиции, он решил открыть стрельбу из желания подражать людям, совершившим подобные нападения в других странах, сообщает interfax.ru
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление связано с международным терроризмом".
В полиции сообщили, что сотрудники ведомства еще работают на месте событий. Вондрашек отметил, что полицейские рассматривают две версии: по одной из них, нападавший мог покончить жизнь самоубийством, по второй — ему мог нанести пулевое ранение полицейский. Он также добавил, что нападавший мог совершить преступление под влиянием из-за границы.
Вондрашек подтвердил, что оружие, из которого был открыт огонь, принадлежало самому нападавшему. По данным полиции, в его доме хранилось большое количество вооружений. Кроме того, по словам Вондрашека, полицейские на месте изучают предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.
Полиция пока не установила личность стрелка из-за полученной им травмы, отметил глава полиции. Он не исключил, что у нападавшего мог быть сообщник.