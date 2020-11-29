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Верховный Совет принял поправки в Избирательный и Административный кодексы

Верховный Совет принял поправки в Избирательный и Административный кодексы
фото: novostipmr

В Приднестровье запретили фото- и видеосъёмку заполненного избирательного бюллетеня, а также вынос избирателем заполненного бюллетеня из помещения для голосования. Соответствующее дополнение в Избирательный кодекс ПМР принято Верховным Советом во втором, окончательном чтении, сообщила пресс-служба ВС ПМР.

За нарушение этого запрета, а также за обнародование таких фотоснимков или видео установлен штраф в размере от 75 до 100 расчётных уровней минимальной заработной платы (от 1380 до 1840 рублей).

С инициативой о внесении изменений в Избирательный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях выступили депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко и Илона Тюряева. Как отметили авторы законодательной инициативы, ранее под страхом уголовного наказания уже было запрещено требовать от гражданина подтверждать факт голосования за конкретного кандидата с помощью фото- или видеосъёмки. Новый запрет вводится как ещё одна гарантия для соблюдения тайны голосования.

Норма об административной ответственности начнёт действовать через 14 дней после вступления в силу изменений, внесённых в Избирательный кодекс.

Верховный Совет принял во втором окончательном чтении изменения и дополнения в Избирательный кодекс. Речь идет об актуализации избирательного законодательства ПМР: конкретизированы обязанности международных наблюдателей, полномочия членов избирательных комиссий и гарантии их трудовых прав. Предусмотрено, что, если избиратель из-за инвалидности или по состоянию здоровья не может сам заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя.

  • Вчера, 21:05
  • DTV
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