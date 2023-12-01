фото: newsmaker, министр образования РМ Дан Перчун
В Молдове закроют шесть школ-интернатов. Такое решение на заседании 21 декабря приняло правительство по предложению министерства образования, сообщает newsmaker
Правительство приняло решение зарыть шесть учреждений:
— школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Карпинени Хынчештского района — спецшколу-интернат для детей с нарушениями слуха в селе Гырбовец Каларашского района — спецшколу-интернат для детей с нарушениями зрения в Бельцах — школу-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, в Страшенах — школа-интернат в Конгазе
«Повторяю, что процесс институционализации был приоритетом для министерства образования и правительства в течение последних нескольких лет, поскольку мы считаем, что детям лучше жить в семьях, а не в интернатах. После их реинтеграции предлагаем использовать эти здания для других государственных учреждений», — сказал министр образования Дан Перчун.
Батрынча – Перчуну: Вы ответите за ликвидацию школ и университетов
Вице-спикер Парламента РМ, глава фракции БКС Влад Батрынча отметил, что ранее в публичном пространстве появилась информация о том, что в Молдове будет оптимизировано несколько сотен школ.
фото: actualitati.md,Вице-спикер Парламента РМ, глава фракции БКС Влад Батрынча
“И вот сегодня мы пригласили на слушания министра образования, чтобы напрямую узнать о происходящем, о том, какая судьба ждёт эти учебные учреждения, учителей, учеников. Эта тема вызывает много вопросов в обществе. Вместо того чтобы представить конкретные цифры, решения по выходу из кризиса, что делает министр образования? Что делает министерство образования, чтобы обеспечить доступ к образованию всем детям по стране? Ничего.
Они говорят о том, что если школа не соответствует стандартам, то её необходимо оптимизировать. Дан Перчун говорит о том, что решение о закрытии школ принимает не Минобразования, а местные власти. Но именно Министерство образования отправляет местным властям письма о том, что школы должны быть закрыты. И что по вашему должны делать советники? Вы просто перекладываете политическую ответственность на них.
Вы сокращаете вдвое бюджет на образование, вы повышаете себе зарплаты, делаете всё, чтобы люди уезжали из сёл.
Перчун заявил, что ликвидация университетов – это всё сказки. А я вам скажу, что это не сказки, а преступление. И за это преступление вы ответите”, – заявил Батрынча, передает actualitati.md