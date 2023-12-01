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Состоялось заседание экспертных групп Приднестровья и Молдовы по экономике

Состоялось заседание экспертных групп Приднестровья и Молдовы по экономике

22 декабря в режиме онлайн состоялось заседание экспертных (рабочих) групп Приднестровья и Молдовы по вопросам экономики с привлечением специалистов в сфере экологии.

Как сообщает пресс-служба МИД ПМР, обсуждалась ситуация с блокированием экспорта трёх приднестровских заводов: «Электромаша», «Молдавизолита» и «Потенциала». Отмечалось, что поставки этих предприятий ограничены Кишинёвом немотивированно, без каких-либо ясных причин.

Также были затронуты вопросы, касающиеся работы приднестровских производителей алкоголя.

«Представители Приднестровья призвали исключить любые конфронтационные шаги, которые могли бы привести к срыву производственного процесса, и сформулировали ряд конкретных предложений, нацеленных на компромиссное решение возникших разногласий», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что представители Молдовы на заседании отказались от выработки решения проблемы, которая связана с принудительным взиманием экологических сборов с промышленных предприятий ПМР. Экологические сборы в РМ приводят к дискриминации приднестровских предприятий, поскольку фактически налагают на них двойные обязательства (аналогичные платежи промышленники ведь вносят и в бюджет ПМР).

На сайте МИД подчеркивается, что усилия по деблокированию экспорта приднестровских предприятий продолжатся. При этом внешнеполитическое ведомство призывает и посредников в переговорном процессе обратить внимание на складывающуюся ситуацию и не допустить роста напряженности.

Напомним, что нынешнее заседание экспертных групп по экономике состоялось после трехмесячного перерыва. Трудности для экспорта трех приднестровских промышленных предприятий - «Электромаша», «Молдавизолита» и «Потенциала» - власти Молдовы начали создавать еще с августа нынешнего года.
  • Вчера, 20:14
  • DTV
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