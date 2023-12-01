В Кишиневе объявлена чрезвычайная ситуация по птичьему гриппу в связи с обнаружением Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) вспышек птичьего гриппа, в том числе на территории муниципия, сообщает noi.md
Соответствующее решение было утверждено 22 декабря Кишиневской муниципальной комиссией по чрезвычайным ситуациям, передает noi.md
Очаги заболевания H1N1 были обнаружены в популяции лебедей, обитающих в зимний период на берегах рек и озер на территории Республики Молдова.
В настоящее время подтверждено 4 очага высокопатогенного птичьего гриппа, в том числе один очаг в муниципии Кишинев, городе Ватра, озере Гидигич.
Сложившаяся ситуация требует от властей принятия решений и мер по управлению этой чрезвычайной ситуацией и минимизации риска заноса птичьего гриппа в домашние, непрофессиональные и коммерческие хозяйства.
Среди требований, предъявляемых властями в период чрезвычайной ситуации, значатся: введение профилактического карантина и строгого ветеринарного надзора за поголовьем птицы; прекращение перемещения птицы и продуктов птицеводства (яйца, мясо) из непрофессиональных хозяйств, запрет выпаса животных вблизи водоемов; запрет продажи птицы на животноводческих рынках; борьба с несанкционированной уличной торговлей живой птицей, мясом птицы, яйцами, запрет содержания птицы за пределами подворья; распространение информационных материалов.
Все ограничения должны быть сняты в течение 90 дней с момента выявления последнего случая заболевания.
Птичий грипп – высококонтагиозная инфекция, которая, при отсутствии контроля, может передаваться от животных к человеку, в связи с чем обществу и властям необходимо проявлять осмотрительность и оперативно реагировать на ситуацию.