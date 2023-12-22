Начальнику части, начальнику второго караула и командиру отделения бендерской СВПЧ-2 сегодня вручили государственные награды: медали «За отвагу на пожаре». Они помогли спасти шестерых человек.
Как сообщает пресс-служба ГУпЧС, 21 ноября в одной из комнат четвёртого этажа в общежитии на улице Советской случился пожар. На место возгорания прибыли два пожарных расчёта. Огнеборцы в аппаратах сжатого воздуха приступили к разведке и эвакуации жильцов дома.
Четвёртый и пятый этажи были окутаны густым дымом, некоторые люди были заблокированы в своих квартирах. Пожарные установили дымоудалитель, и только после этого семья из трёх человек, а также две женщины и 75-летний инвалид смогли с помощью специалистов выйти на улицу.
Интенсивность и температура горения были очень высокими. Грамотные действия пожарных помогли предотвратить распространение огня на соседние комнаты, тем самым спасти от гибели людей.