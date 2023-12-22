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Бендерские огнеборцы удостоены медалей «За отвагу на пожаре»

Бендерские огнеборцы удостоены медалей «За отвагу на пожаре»
фото: mvdpmr.org

Начальнику части, начальнику второго караула и командиру отделения бендерской СВПЧ-2 сегодня вручили государственные награды: медали «За отвагу на пожаре». Они помогли спасти шестерых человек.

Как сообщает пресс-служба ГУпЧС, 21 ноября в одной из комнат четвёртого этажа в общежитии на улице Советской случился пожар. На место возгорания прибыли два пожарных расчёта. Огнеборцы в аппаратах сжатого воздуха приступили к разведке и эвакуации жильцов дома.

Четвёртый и пятый этажи были окутаны густым дымом, некоторые люди были заблокированы в своих квартирах. Пожарные установили дымоудалитель, и только после этого семья из трёх человек, а также две женщины и 75-летний инвалид смогли с помощью специалистов выйти на улицу.

Интенсивность и температура горения были очень высокими. Грамотные действия пожарных помогли предотвратить распространение огня на соседние комнаты, тем самым спасти от гибели людей.
  • Вчера, 20:50
  • DTV
  • Просмотров: 47
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