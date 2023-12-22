Анка Драгу назначена новой главой Национального Банка Молдовы (НБМ). Ее кандидатуру одобрил парламент 58 голосами, сообщает sputniknews
Драгу ранее занимала пост министра государственных финансов Румынии. Также она более 15 лет проработала в румынском Нацбанке и Международном валютном фонде.
За день до назначения на должность в НБМ Драгу получила молдавское гражданство. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Пост председателя Нацбанке стал вакантным после того, как парламент отстранил Октавиана Армашу от этой должности.
Драгу назначена на должность главы НБМ сроком на семь лет.
Фракция Блока коммунистов и социалистов (БКС) выступает против назначения иностранного гражданина главой Национального банка Молдовы (НБМ).
На брифинге в пятницу вице-спикер парламента Влад Батрынча отметил, что оппозиционное политформирование приветствует увольнение Октавиана Арнашу с должности председателя Нацбанка Молдовы, "поскольку люди, которые участвовали или прикрывали банковское мошенничество, должны быть привлечены к ответственности", сообщает Sputnik
В то же время Батрынча указал на то, что PAS нарушает закон о Нацбанке, назначая на пост председателя этого учреждения иностранного гражданина.
"Из румынской прессы я узнал, что эта женщина уже получила гражданство Республики Молдова. Мы проверим, насколько законно было получено гражданства, так как, согласно закону о НБМ, кандидат на должность председателя Нацбанка не может быть гражданином другой страны, политическим деятелем или членом партии", — отметил Влад Батрынча.
Депутат Диана Караман во время заседания парламента, на котором была одобрена кандидатура Драгу, заявила, что глава НБМ должен быть исключительно гражданином Молдовы.
"На момент своего выдвижения госпожа Драгу не являлась гражданкой Республики Молдова. Получение гражданства, если оно произошло, то произошло с нарушением процедуры. Именно потому госпожа Драгу выдвинута в нарушение Конституции и законодательства, факт, который Блок коммунистов и социалистов обжалуют в Конституционном суде и международных структурах", – заявила Караман.
В связи с этим депутаты БКС считают незаконной процедуру выдвижения Драгу на пост главы Нацбанка и будут добиваться отмены этого незаконного решения и привлечения к ответственности виновных.
Депутаты оппозиции отказались участвовать в легитимизации этой процедуры.
В Международном валютном фонде (МВФ) приняли к сведению "внезапное решение парламента" от 21 декабря об отставке главы Национального банка Молдовы Октавиана Армашу.
"Слушания были проведены и решение было принято очень быстро, что вызывает озабоченность в отношении соблюдения надлежащей процедуры: должного тщательного расследования и оценки с профессиональной и юридической точки зрения", – заявила Светлана Церович, постоянный представитель МВФ в Республике Молдова.
В организации подчеркнули, что независимость Центробанка является ключевым элементом программы, поддерживаемой МВФ.
"Поэтому поддержка и сохранение независимости Национального банка Молдовы и продолжение усилий по укреплению госуправления и верховенства закона имеют решающее значение для реализации программы и экономической стабильности страны", – добавила Церович.