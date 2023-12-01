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Финляндия будет выплачивать 5300 евро беженцам, возвращающимся на родину

Финляндия будет выплачивать 5300 евро беженцам, возвращающимся на родину
фото: AP

Министерство внутренних дел Финляндии издало новое положение о помощи при добровольном возвращении беженцев на родину. Об этом сообщила пресс-служба министерства, информирует korrespondent.net

Согласно новому положению, размер гранта на добровольный возврат составит 5300 евро, если заявление подано в течение 30 дней после уведомления о первом негативном решении по предоставлению убежища или отзыва заявления.

Если заявление подано после 30 дней, размер гранта будет снижен до 2000 евро. Предоставляемая помощь является единовременным платежом.

"По новому регламенту, отменяется деление по группам воспомоществования. Размер помощи делается одинаковым для представителей всех стран", - отмечается в сообщении.

Помощь при добровольном возвращении может быть предоставлена в виде финансовой поддержки на оплату проезда и реинтеграции либо в виде вспомогательной помощи.

Помощь в натуральной форме - это услуга или оборудование, которое позволяет возвращающимся, например, пройти обучение или открыть малый бизнес.

Помощь не будет оказываться в случае переезда в другую страну ЕС или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не требуется виза для приезда в Финляндию.

По состоянию на конец лета этого года статус временной защиты в Финляндии получили более 53 тысяч беженцев из Украины.

Напомним, правительство Норвегии выделило 1 млрд крон (84 млн евро) на гуманитарную поддержку Украины через норвежские профильные организации.

Норвегия выделила на гуманитарную поддержку Украины и украинских беженцев в соседних странах более 4,5 млрд крон (почти 380 млн евро).
  • Вчера, 21:23
  • DTV
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