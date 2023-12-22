Оператор украинской энергосистемы сообщает, что электростанции страны полностью обеспечивают потребности страны в электроэнергии. В то же время указывает на то, что импорт увеличится более чем в два раза по сравнению с рекордными показателями 21 декабря, сообщает eadaily.com
«На тепловых электростанциях после ремонта включили два блока. В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей», — сообщает «Укрэнерго».
В то же время оператор украинской энергосистемы приводит данные по импорту электроэнергии, который вырастет сегодня, 22 декабря, в разы по сравнению с рекордными показателями 21 декабря.
«Импорт электроэнергии осуществляется на протяжении всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 14 011 МВт-ч (14 ГВт-ч), с максимальной мощностью в отдельные часы до 771 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт», — сообщает «Укрэнерго».
Накануне оператор заявлял, что 21 декабря Украина импортирует из ЕС 6,63 ГВт-ч. Этот показатель стал рекордным по поставкам электроэнергии из Европы и более чем вдвое ниже планируемого импорта сегодня.
Как сообщало EADaily , украинская энергосистема продолжает терять мощность. Из строя выходит больше энергоблоков электростанций, чем возвращают из ремонта. Снижение мощности компенсируют импортом из ЕС. При этом из-за непогоды и по техническим причинам в стране постоянно обесточены около 400 населенных пунктов.