В Приднестровье продолжается работа над созданием электронного земельного кадастра. По поручению Главы государства в республике внедряют информационную систему, которая позволит аккумулировать все сведения о земельных участках. Рабочая группа, которую возглавил первый заместитель Председателя Правительства Сергей Оболоник, разрабатывала целевую программу по внедрению автоматизированного государственного земельного кадастра, сообщает пресс-служба Правительства. В нее вошли представители Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, Министерства экономического развития, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, госадминистраций городов и районов республики. Сегодня на площадке Минцифры представили готовый электронный продукт. Работу оценивала правительственная комиссия по приемке в эксплуатацию ГИС под руководством Вице-премьера Виктора Таранова .
Начиная презентацию, руководитель Минцифры Александр Димитрогло отметил, что напряженная работа над созданием ГИС началась в мае 2021 года. На начальном этапе столкнулись с некоторыми проблемами. Одна из них – программное обеспечение. Стоял выбор – создать свое, что затянуло бы процесс подготовки системы, или же приобрести готовое. Выбор сделали в пользу последнего. В 2022 году начался первый этап. Подобрали программное обеспечение, закупили, настроили, протестировали, запустили в работу. Также закупили компьютерную технику для специалистов и серверное оборудование. Сегодня система работает в тестовом режиме. Членам комиссии продемонстрировали наглядно, какие действия можно совершать с помощью программных инструментов, как создаются и наполняются кадастровые дела.
«Система позволяет добавлять информацию о земельных участках, чьи это земельные участки, какой площади, какой кадастровый номер, какие-то их особенности, что на этих участках расположено. Это позволяет государству учитывать, сколько земли фактически выделено, сколько необходимо за нее заплатить налога, как она используется: целевым или нецелевым назначением», — рассказал Александр Димитрогло.
Возможности системы обширны, в первую очередь они направлены на автоматизацию и удобство работы. К слову, доступ к ГИС будет непосредственно у профильных специалистов, также предполагается часть сведений о землях сделать публичными. В целом комиссия положительно оценила работу ведомства.
«Члены правительственной комиссии по приему ГИС «Государственный земельный кадастр» высоко оценили результаты работы Министерства цифрового развития, Министерства сельского хозяйства, иных субъектов, которые участвовали в подготовке, данной презентации и наполнения ГИС. Безусловно, нам предстоит еще большая работа по ее адаптации, внедрению и наполнению фактическими данными. Надеемся, что в обозримом будущем мы этот вопрос продуктивно решим, — заключил Виктор Таранов и отметил важность функционирования системы в Приднестровье. — Опыт сопредельных государств показывает, что внедрение земельного кадастра дает органам власти более четкую картину того, какие у нас есть в данном случае земельные ресурсы. Находят те недоработки, которые существуют в настоящий момент, земли, которые не используются, поэтому экономическая составляющая в этом вопросе положительная».
На сегодняшний день активно ведется наполнение ГИС и оцифровка кадастровых дел. По данным Минсельхоза, в электронном виде содержатся сведения о 33,7 тыс. объектах, подлежащих редактированию и переносу на карту республики. Помимо этого, в основном по землям населенных пунктов, в архивах госадминистраций на бумажных носителях имеется информация о 3 тыс. объектах по каждому району. Для того, чтобы обеспечить интенсивность проведения данных работ местные администрации предусмотрели ставку специалиста, который будет переводить в электронную форму имеющиеся сведения.
Параллельно идет работа по наполнению системы информацией о первичных формированиях земельных участков и текущие изменения сведений земельно-кадастровой документации. Сейчас в ГИС «Государственный земельный кадастр» вносятся сведения о природном, хозяйственном и правовом положении земель.