Dnestr.TV

 
0

В МИД РФ прокомментировали льготный порядок оформления российского гражданства для граждан Беларуси, Казахстан и Молдовы

В МИД РФ прокомментировали льготный порядок оформления российского гражданства для граждан Беларуси, Казахстан и Молдовы
Фото: Рixabay.com

В МИД РФ прокомментировали льготный порядок оформления российского гражданства для граждан Беларуси, Казахстан и Молдовы, определенных Указом президента России от 18 декабря, сообщает в своем Telegram-канале «Спутник».

"Основным условием для приема в гражданство на основании Указа является проживание на территории Российской Федерации. Соискатели российского гражданства вместе с соответствующим заявлением представляют вид на жительство и национальный паспорт. Граждане Казахстана и Молдовы также должны представить документ, подтверждающий владение русским языком", - говорится в разъяснении.

Как отметили в МИД, рассмотрение таких заявлений и принятие по ним решений относится к исключительной компетенции МВД России и его территориальных органов.
  • Сегодня, 10:59
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пожар на центральном рынке в Бендерах
  • Администрация МУП «Бендерырынокторг» информирует о граф ...
  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • Парликов: "Газпром" юридически не может взыскать декл ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна