В МИД РФ прокомментировали льготный порядок оформления российского гражданства для граждан Беларуси, Казахстан и Молдовы, определенных Указом президента России от 18 декабря, сообщает в своем Telegram-канале «Спутник».
"Основным условием для приема в гражданство на основании Указа является проживание на территории Российской Федерации. Соискатели российского гражданства вместе с соответствующим заявлением представляют вид на жительство и национальный паспорт. Граждане Казахстана и Молдовы также должны представить документ, подтверждающий владение русским языком", - говорится в разъяснении.
Как отметили в МИД, рассмотрение таких заявлений и принятие по ним решений относится к исключительной компетенции МВД России и его территориальных органов.