После четырехнедельного периода ценовой стабильности, на прошлой неделе в Молдове начал дорожать картофель. Средняя оптовая цена на этот продукт выросла на 17 %, до 7 леев/кг ($0,39/кг). Картофель более высокого качества оптом предлагается по цене не ниже 8 леев/кг ($0,44/кг). Это значит, что цена картофеля в национальной валюте Республики Молдова сравнялась с уровнем цен на него в середине ноября прошлого года, в долларовом пересчете – превысила указанный уровень. Вообще, цена на картофель в Молдове вернулась на максимальный декабрьский уровень в пятилетии. И на молдавском рынке предлагается самый дорогой картофель среди стран ценового мониторинга east-fruit.com]EastFruit[/url].
График: EastFruit
Рыночные операторы в начале декабря прогнозировали плавное повышение цен на картофель, принимая во внимание сравнительно невысокое его производство в 2023 году, сокращение запасов продукции невысокого и среднего качества в овощехранилищах сельхозпроизводителей. Однако, как ранее отмечал EastFruit, в конце ноября – начале декабря процесс подорожания продуктов «борщового набора» в Молдове сдерживал импорт белорусского картофеля и моркови.
Но затем из-за «транспортного конфликта» между Польшей и Украиной логистика поставок белорусских товаров на молдавский рынок значительно осложнилась и подорожала почти вдвое. В результате, белорусского картофеля на рынок Молдовы поступает относительно немного, а его цена – не ниже, чем на местную продукцию. Учитывая высокую вероятность сохранения проблем с импортом белорусского картофеля и сокращения предложения качественного молдавского картофеля, процесс дальнейшее подорожание этого продукта, скорее всего, сохранится как минимум до конца 2023 года.
По оценкам аналитиков, если оптовая цена на картофель в Молдове приблизится к уровню 9 леев/кг ($0,5/кг), а в Украине картофель не подорожает, то его поставки на молдавский рынок из западных областей соседней страны станут достаточно рентабельными.