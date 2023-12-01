С 1 января 2024 года вступают в силу изменения в сфере таможенного и налогового законодательства, на которые важно обратить внимание всем категориям участников внешнеэкономической деятельности и гражданам.
Обзор и комментарии по новшествам-2024 подготовлены пресс-службой ГТК ПМР.
Таможенные операции и декларирование выйдут на новый уровень
Следующий год ознаменуется важнейшими нововведениями в порядке декларирования и таможенного оформления товаров для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в рамках крестьянского (фермерского) хозяйства.
С 1 января 2024 г. вступает в силу пункт г) пункта 1 Приказа ГТК ПМР от 12 июля 2023 г. №171. Он устанавливает для крестьянских фермерских хозяйств обязательное электронное декларирование товаров, ввозимых в соответствии с процедурой выпуска для внутреннего потребления. Напомним, что экспорт в электронном формате КФХ успешно осуществляют с 1 сентября 2023 г.
В новом году значимые изменения коснутся и порядка декларирования товаров юридическими лицами. С 1 февраля 2024 года планируется в полном объеме переход на обязательное электронное декларирование товаров, перемещаемых в соответствии со всеми таможенными процедурами, предусмотренными Таможенным кодексом ПМР. Первоначально полный перевод таможенных процедур в электронный формат планировался с 1 января 2024 г., однако ГТК ПМР было принято решение о продлении срока тестирования для более комфортного начала работы предприятий в новом режиме.
С 1 февраля следующего года подача электронной таможенной декларации юридическими лицами будет обязательна не только при использовании таможенных процедур экспорта, временного ввоза и реэкспорта (как действует сейчас), но и при заявлении выпуска для внутреннего потребления, реимпорта, таможенного склада, беспошлинной торговли, переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, временного вывоза, переработки вне таможенной территории, уничтожения, отказа в пользу государства, свободной таможенной зоны, свободного склада. Бумажные версии таможенных деклараций при этом применяться не будут.
До момента введения обязательного электронного декларирования в полном объеме (ГТК дополнительно сообщит о вступлении в силу соответствующего нормативного правового акта) работу в электронном формате предприятия и организации республики могут опробовать в тестовом режиме. Он действует с 18 сентября.
Отметим, что данные нововведения являются результатом планомерной реализации программы «Электронная таможня», принятой на период с 2019 по 2023 гг., Плана развития таможенных органов, а также Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 гг.
Традиционно с начала года вступят в действие главные документы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность – таможенные тарифы на товары, импортируемые и экспортируемые из республики (Постановления Правительства ПМР №319 и №320 от 28 сентября 2023 года).
В 2024 году будет снижена специфическая составляющая импортной таможенной пошлины на такие товары, как детские коляски, светодиодные лампы, аппаратура для измерения или контроля напряжения, силы тока, сопротивления или мощности.
В рамках поддержки отечественных производителей увеличены ставки ввозной таможенной пошлины на гипсовые вяжущие, шпатлевки для малярных работ, затирки, замазки, грунтовки и плиточный клей.
В числе новшеств импортного тарифа на 2024 год – установление 10% заградительной таможенной пошлины на продукцию, содержащую табак или никотин и предназначенную для поступления никотина в организм человека (2404 91 – 2404 99 ТН ВЭД). Одновременно обнулены пошлины в отношении хлора и моноспиртов насыщенных.
Для физических лиц Таможенный тариф-2024 предлагает упрощенную классификацию товаров, предназначенных для личного пользования. Так, со следующего года при письменном декларировании товаров физическими лицами будет использоваться 99 группа, содержащая коды с максимально обобщёнными характеристиками. На практике это значительно упростит процесс заполнения таможенной декларации.
Однако важно обратить внимание, что предметы для личного пользования, на ввоз которых требуется разрешительный документ (это, например, культурные ценности, отдельные виды оружия и боеприпасов), а также подакцизные товары подлежат декларированию в соответствующих им товарных группах. 99 группа ТН ВЭД в таких случаях не будет использоваться.
Еще одна новация – установление единой ставки таможенной пошлины на товары, ввозимые для личных целей с превышением установленных норм. Вне зависимости от того, какой именно товар импортируется сверх количеств, разрешенных к беспошлинному ввозу (продукты питания, мебель, техника и т.п.), будет применяться ставка в размере 20% но не менее 0,2 доллара за 1 кг . Такой подход соответствует международной практике в области таможенно-тарифного регулирования в отношении товаров, ввозимых сверх норм для личного пользования.
Льготы и новые позиции в Законе «Об акцизах»
С 1 января 2024 года вступают в действие изменения, касающиеся применения акциза в отношении товаров, ввозимых на территорию ПМР:
С Нового года освобождаются от уплаты акциза легковые транспортные средства (классифицируемые в товарной позиции 8703), ввозимые единоразово для нужд маломобильного или немобильного ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства одним из его родителей или усыновителем или опекуном (попечителем). Данные лица должны быть гражданами ПМР, постоянно проживать на территории республики и не иметь иного зарегистрированного транспортного средства товарной позиции 8703. Льгота введена в соответствии Законом ПМР от 19 апреля 2023 г. №80-ЗД-VII. Порядок ее предоставления, перечень необходимых документов, порядок таможенного контроля определены Постановлением Правительства ПМР от 17 августа 2023 г. №266.
В соответствии с Законом ПМР от 27 сентября 2023 г. №280-ЗИД- VII, с 1 января 2024 года будет применяться скорректированная ставка акциза при ввозе спирта этилового неденатурированного с концентрацией спирта 80 об.% или более, а также этилового спирта и прочих спиртовых настоек. Ставка налога составит 20%, но не менее 0,653 долл. США/литр. Необходимо также обратить внимание, что таблица «Ставки акцизов на отдельные виды товаров (продукции), импортируемых на территорию ПМР» (приложение №2-1 к Закону «Об акцизах») дополнена с 1 января 2024 года следующими товарами:
— 8707 (кузова (включая кабины) для моторных транспортных средств позиций 8701-8705) со ставкой акциза 10%, но не менее 35 долл. США/штука;
— 8716 (прицепы и полуприцепы; прочие несамоходные транспортные средства; их части) со ставкой акциза 10%, но не менее 0,30 долл. США/килограмм.
Также, согласно Закону ПМР от 27 сентября 2023 г. №280-ЗИД-VII таблица «Ставки акцизов на транспортные средства, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики» (приложение № 2-2 к Закону «Об акцизах») дополнена строками:
— 8711 60 (мотоциклы, мопеды и велосипеды, приводимые в движение электрическим двигателем) – ставка акциза 10%, но не менее 6 долл. США/штука;
— 8711 90 000 (мотоциклы, мопеды и велосипеды прочие) – ставка акциза 10%, но не менее 6 долл. США/штука;
— 8716 (прицепы и полуприцепы, прочие несамоходные транспортные средства, их части) – ставка акциза ;
— 8716 10 (прицепы и полуприцепы типа «дом-автоприцеп, для проживания или для автотуристов»).
Вводится новый вид дорожного сбора
С 1 января 2024 года Законом ПМР от 27 сентября 2023 года №284-ЗИД-VII устанавливается сбор за проезд по автомобильным дорогам республики транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР, перевозящих некоторые категории товаров (перечень товаров будет определен нормативным актом Правительства ПМР, ГТК ПМР сообщит о нем дополнительно). Размер сбора составит 15 расчетных уровней.
Вводимый сбор является платой за однократный въезд на территорию ПМР с правом перемещения внутри республики в течение 1 месяца с обязательным последующим выездом. При нарушении данного требования выезд такого транспортного средства обусловлен обязательной уплатой 45 расчетных уровней.
Объекты сбора – транспортные средства, в том числе автопоезда (полная масса которых – каждого в отдельности либо в составе автопоезда – превышает 18 тонн), предназначенные для перевозки грузов, не зарегистрированные в ПМР, въезжающие на территорию республики и перевозящие по ее автомобильным дорогам некоторые категории товаров, не являющиеся объектом сбора за проезд транспортных средств, предусмотренных статьей 5-1 Закона «О Дорожном фонде Приднестровской Молдавской Республики».
Новшества-2024 направлены на дальнейшее совершенствование таможенных процедур с целью их упрощения и ускорения, оптимизацию налогового администрирования и таможенно-тарифного регулирования, а также поддержку социально незащищенных слоев населения.