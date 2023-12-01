При выходе с зимних каникул кабинет министров и парламент начнут детально вести разговор о повышении заработных плат и пенсионного обеспечения. Об этом в предновогоднем эфире Первого Приднестровского телеканал сказал Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.
В ходе разговора глава приднестровского государства рассказал, что благодаря совместной работе, представители исполнительной и законодательной ветвей государственной власти в январе нового года плотно приступят к обсуждению вопроса повышения заработных плат и пенсий, передаёт NewsPMR.Com
«По министерствам просвещения и социальной защиты мы планируем поднять зарплаты порядка на 25 процентов. Пенсии тоже повысятся – может на процентов 10-12%. Точно не знаю, нужно будет смотреть в январе уже, когда мы будем понимать наши остатки, наши возможности», - пояснил Вадим Красносельский.
Что касается сферы здравоохранения, по словам главы государства, планируется постепенный переход всех республиканских лечебных учреждений на опробованный в Республиканской клинической больнице пилотный проект.
«РКБ показала хороший результат благодаря проведенной оптимизации. Там удалось повысить заработные платы на 150-200% работникам – от санитарки до главного врача. При этом прошу заметить, мы не уволили ни одного работника здравоохранения. Они для нас все ценны, их не так уж и много в республике, чтобы их еще и увольнять», - подчеркнул Президент ПМР.
Глава государство убедительно повторил, что об увольнениях медработников не может быть никаких разговоров. Могут быть перестановки, смена квалификации. При этом все, кто хочет работать – будут работать.
«Что касается работников здравоохранения, то мы планируем повышение зарплат с 1 апреля 2024 года, потому что к этому необходимо подготовиться – как самому Министерству здравоохранения, так и в отдельности каждому медучреждению. Это непростой вопрос. РКБ готовилась к пилотному проекту более года. Но они этот путь прошли, уже есть опыт, и мы этот опыт распространим и получим результат обязательно», - сказал Вадим Красносельский.
По словам руководителя государства, заработная плата – это один из самых важных факторов сфер здравоохранения, образования, экономики и бюджета.
«Вот сейчас в системе здравоохранения мы планируем сделать большой шаг вперёд. В образовании также сделаем шаг вперед – не такой огромный, как в здравоохранении, но сделаем. Наше желание – максимально повышать заработные платы работникам бюджетной сферы. К этому будем стремиться», - пояснил Президент ПМР.
Вадим Красносельский подчеркнул, что сегодня государство делает все возможное для населения, несмотря очень сложные условия, которые усложнены тем, что исходят извне, поэтому трудно прогнозируемые.
«Да, сейчас сложно, это сто процентов. Но если бы мы этого всего не сделали, был бы такой провал, из которого выйти было бы просто невозможно на сегодняшний день. А мы держимся в этих сложных условиях», - подытожил глава приднестровского государства.