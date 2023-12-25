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Стало известно местонахождение Навального

Стало известно местонахождение Навального
фото из открытых источников

Алексей Навальный находится в исправительной колонии № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила в X (бывшая Twitter) пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, передаёт РБК

Эту колонию называют «Полярный волк». Там в том числе отбывал наказание экс-глава «Менатепа» Платон Лебедев, который в 2005 году получил восемь лет тюрьмы по делу ЮКОСа.

Большинство отбывающих наказание в колонии— лица, осужденные за совершение особо тяжких преступлений, приговоренные к 20 и более годам лишения свободы, пишет kommersant

В колонии налажено производство по выделке оленьих шкур, пошива нюков и изготовления чумов для коренных народов Севера. Здесь же работает деревообрабатывающий цех, размещено производство стеновых блоков и сувенирных изделий из камня. Имеется свое подсобное хозяйство, свиноферма, птицеферма. Действует храм Сергия Радонежского, построенный в 1999 году силами осужденных.

В телеграм-канале сторонников Навального говорится, что сегодня с ним виделся адвокат.

Директор ФБК Иван Жданов, в свою очередь, сообщил, что соратники Навального отправили 618 запросов, а адвокаты обыскали «каждое СИЗО, порой неоднократно», чтобы найти Навального. По словам Жданова, ИК-3 — «одна из самых северных и отдаленных колоний вообще». «Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем. Адвокат там был сегодня. Он видел Алексея. Адвоката пустили тоже далеко не сразу», — рассказал Жданов, пишет haqqin.az

Ранее, адвокаты заявляли, что Навального с начале декабря не выводят на заседания суда по видеосвязи, а их не пускают к подзащитному. 11 декабря Ярмыш сообщила, что Навальный больше не числится в ИК-6, а во ФСИН через несколько дней заявили, что он «убыл за пределы» Владимирской области.

  • Сегодня, 20:56
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