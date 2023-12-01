В Приднестровье уделяется огромное внимание эффективному и рациональному использованию земельных ресурсов. Только те сельхозпроизводители, которые используют современные технологии возделывания, развивают систему орошения, грамотно применяют удобрения и средства защиты могут рассчитывать не только на хороший урожай, но и на содействие государства. Те же, кто не уделяет должного внимания арендованной земле в итоге лишаются ее, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Так произошло с одним из участков в Григориопольском районе. Нерадивый землепользователь, нарушив требования государства, утратил территории.
Теперь земельный участок площадью 108,077 га из фонда перераспределения земель решением Правительства передан другому землепользователю для использования в сельскохозяйственном производстве.
Новый арендатор успешно работает с 2012 года. На данный момент общество с ограниченной ответственностью уже возделывает территорию площадью 524,954 га. Прежде чем предоставить дополнительную территорию Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов провело анализ статистической отчетности о сборе урожая сельскохозяйственных культур и деятельности предприятия. Сельхозфирма признана эффективным и рациональным землепользователем, обладающим квалифицированными специалистами, собственной сельхозтехникой и оборудованием.
Согласно Плану развития и использования земельных участков общество с ограниченной ответственностью рассчитывает на новой территории выращивать зерновые, овощные и иные сельскохозяйственные культуры. В перспективе будет расширено взаимодействие с одним из КФХ в сфере животноводства.
Важно, что руководство предприятия выразило готовность инвестировать денежные средства в развитие и поддержание инфраструктуры сельских населенных пунктов Григориопольского района, а также на восстановление внутрихозяйственной мелиоративной сети и приобретение поливной техники в течение одного года.