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Арендатор лишился 108 га земель

Арендатор лишился 108 га земель
иллюстрация из открытых источников

В Приднестровье уделяется огромное внимание эффективному и рациональному использованию земельных ресурсов. Только те сельхозпроизводители, которые используют современные технологии возделывания, развивают систему орошения, грамотно применяют удобрения и средства защиты могут рассчитывать не только на хороший урожай, но и на содействие государства. Те же, кто не уделяет должного внимания арендованной земле в итоге лишаются ее, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Так произошло с одним из участков в Григориопольском районе. Нерадивый землепользователь, нарушив требования государства, утратил территории.

Теперь земельный участок площадью 108,077 га из фонда перераспределения земель решением Правительства передан другому землепользователю для использования в сельскохозяйственном производстве.

Новый арендатор успешно работает с 2012 года. На данный момент общество с ограниченной ответственностью уже возделывает территорию площадью 524,954 га. Прежде чем предоставить дополнительную территорию Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов провело анализ статистической отчетности о сборе урожая сельскохозяйственных культур и деятельности предприятия. Сельхозфирма признана эффективным и рациональным землепользователем, обладающим квалифицированными специалистами, собственной сельхозтехникой и оборудованием.

Согласно Плану развития и использования земельных участков общество с ограниченной ответственностью рассчитывает на новой территории выращивать зерновые, овощные и иные сельскохозяйственные культуры. В перспективе будет расширено взаимодействие с одним из КФХ в сфере животноводства.

Важно, что руководство предприятия выразило готовность инвестировать денежные средства в развитие и поддержание инфраструктуры сельских населенных пунктов Григориопольского района, а также на восстановление внутрихозяйственной мелиоративной сети и приобретение поливной техники в течение одного года.

  • Вчера, 21:10
  • DTV
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