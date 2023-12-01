Для грузовых автомобилей, зарегистрированных в иных государствах и перевозящих определённые категории товаров, предусмотрен сбор за проезд по дорогам Приднестровья. Это касается транспортных средств, масса которых, каждого в отдельности или в составе автопоезда, превышает 18 тонн.
25 декабря члены Правительства утвердили перечень товаров, перевозка которых предполагает уплату данного сбора. Он оплачивается за въезд в республику и позволяет таким транспортным средствам в течение месяца перемещаться по территории ПМР, сообщается на сайте Правительства ПМР
Представляя проект распоряжения, первый зампред Правительства – министр экономического развития Сергей Оболоник отметил, что документ был разработан в соответствии с законодательством о Дорожном фонде. Эти изменения вводятся для сохранности дорожного полотна и обеспечения безопасности дорожного движения.
В утверждённый перечень грузов вошли инертные строительные материалы, сельскохозяйственные культуры, металлолом, цементы, а также макадам из шлака, дросса и аналогичные промышленные отходы, сообщается на сайте Правительства.
Представленный проект был единогласно поддержан, как и проект Распоряжения Правительства об установлении размеров сбора на 2024 год.
Таким образом, для перевозки инертных строительных материалов установлен размер сбора в 369,17 рубля и 210,95 рубля – для перевозки зерновых, масличных и технических сельскохозяйственных культур, а также лома, отходов чёрных и цветных металлов, цементов, макадама из шлака или аналогичных промышленных отходов.
«Законом о Дорожном фонде установлено условие, что с 1 января 2024 года Правительство ПМР вправе регулировать правовым актом размеры сборов в пределах 50% от установленного размера сбора, равного 15 РУ МЗП, в течение 1 года в отношении транспортных средств, являющихся объектами сбора, а также определять порядок и условия их применения. Необходимо отметить, что контроль за внесением сбора осуществляется Государственным таможенным комитетом с выдачей соответствующего подтверждающего документа по утверждённой приказом ГТК форме», — пояснил Сергей Оболоник.
Также глава Минэкономразвития отметил, что вышеуказанным проектом не меняется сумма сбора за проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств, зарегистрированных в республике. Из этого следует, что экономические агенты для снижения своих транспортных расходов при уплате дорожных сборов могут привлекать местных перевозчиков.
Также Сергей Оболоник отметил, что принятые меры позволят решить проблему наполнения Дорожного фонда. В 2022 году от уплаты данного вида сбора в Дорфонд поступило порядка 31 миллиона рублей.
Распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года и действует до 31 декабря 2024 года включительно.