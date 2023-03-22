Тирасполь уже практически готов запустить новый полигон твёрдых бытовых отходов. Об этом глава города сообщил на совещании у Президента Вадима Красносельского.
Как отмечает пресс-служба главы государства, свалка в Бендерах будет использоваться до конца года, но уже с января оба города планируют вывозить отходы на новую специально подготовленную площадку.
Вадим Красносельский напомнил о необходимости оперативно рекультивировать старую.
А в Рыбницком районе реализуется программа по созданию в сельской местности благоустроенных площадок для централизованного сбора мусора.
Также на совещании глава Тирасполя Олег Довгопол сообщил, что при содействии Администрации Президента удалось оперативно восстановить сгоревшую крышу многоквартирного дома по улице Христо Ботева.
Информация, озвученная бендерским главой: с 2018 года вдвое возросло число обращений граждан в адрес госадминистрации. Роман Иванченко также рассказал, что на прошлой неделе были проведены встречи с представителями спортивных школ и клубных учреждений. Выяснилось, что городу необходимо помещение для проведения мероприятий с большим количеством участников и зрителей. Есть идея создать такой объект на базе бывшего консервного завода. Место жителям города известное: ранее там размещался баскетбольный центр.
Руководитель дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан доложил, что в городе за год отремонтировано 12 многоквартирных домов.
Президент поблагодарил глав и коллективы государственных администраций за работу и поздравил с наступающим Новым годом.