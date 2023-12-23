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Топ самых популярных имен для новорожденных в Молдове в 2023 году

Топ самых популярных имен для новорожденных в Молдове в 2023 году
фото из открытых источников

В 2023 году в Молдове новорожденным мальчикам чаще всего давали имя Давид, а девочек называли София, пишет портал Diez. Имя Давид носят 14 939 мальчиков, а Софией зовут 20 122 девочки.

В десятке самых популярных имен для мальчиков также Матей, Дамир, Максим, Марк, Даниил, Богдан, Александру, Дамиан и Лука. В 2022 году самыми популярными именами для мальчиков стали Давид, Матей и Максим.

Самые популярные женские имена в 2023 году: София, Амелия, Ева, Мария, Виктория, Эмма, Александра, Анастасия, Дарья и Эвелина. В прошлом году в Молдове самыми популярными были эти же имена.

По данным Агентства госуслуг, с начала года ведомство выдало 19 760 свидетельств о рождении. Это примерно на 3 000 меньше, чем в 2022 году. Из общего числа —10 066 документов для мальчиков и 9 694 для девочек.

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