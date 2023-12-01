Без помощи Запада Украина будет вынуждена отложить выплаты госслужащим, учителям и пенсионерам.Если Евросоюз и Соединенные Штаты не окажут обещанную финансовую помощь Украине в начале 2024 года, то правительству придется отложить выплату пенсий и заработных плат. Об этом предупредила министр экономики Юлия Свириденко, информирует korrespondent.net
Речь идет о выплатах для 500 тысяч госслужащих, 1,4 миллиона учителей, а также для 10 миллионов пенсионеров.
Почему возникла проблема
Как известно, на сегодняшний день запрос президента США Джо Байдена на 61 млрд долларов помощи Киеву находится в "тупике" в Конгрессе, а пакет поддержки Евросоюза на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.
Как пояснила Свириденко, дефицит внешней поддержки подтолкнет экономику Украины обратно к режиму "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%.
"Поддержка партнеров крайне важна. Нам это нужно срочно", – сказала она в комментарии Financial Times.
По словам министра, Украина уже испытывает дефицит средств, а около пяти млрд долларов в виде выплат от международных доноров и кредиторов в декабре "будет недостаточно" для покрытия потребностей в расходах. В то же время, Свириденко надеется, что Евросоюз все же одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.
Большие затраты
В то же время, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов, отмечает Financial Times. В частности, Кабмин увеличил налог на прибыль банков и передал налоги на доход физических лиц военных от местных общин в государственный бюджет.
Однако, учитывая нынешние приоритеты Украины – оборона и обслуживание долга, этого все равно недостаточно. По самым оптимистичным прогнозам, в 2024 году Киеву понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки.
Ряд западных чиновников считает, что Киев сможет удерживать бюджет без западной помощи в течение нескольких месяцев. Однако такая ситуация приведет к инфляции и может подорвать финансовую устойчивость страны. Свириденко добавила, что за 11 месяцев 2023 года государство собрало налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как отмечает Financial Times, такое устойчивое восстановление экономики было необходимо для поощрения украинских беженцев вернуться домой. Несмотря на то, что уровень безработицы оценивается в 18,9%, в Украине ощущается нехватка рабочей силы во многих секторах.
Учитывая, что экспортные маршруты Украины ограничены войной, а граница с Польшей все еще заблокирована, стратегия Кабмина состоит в том, чтобы способствовать экспорту более ценных переработанных и промышленных товаров, а не сырья.
Свириденко также призвала новое правительство Польши прекратить блокировку украинских пограничных переходов. Из-за польских протестов украинские экспортеры потеряли 160 млн долларов, а импортеры – 700 млн долларов.
"План Б"
После публикации в FT Свириденко решила уточнить свои слова. Она заверила, что у правительства Украины есть "план Б" на случай задержки в получении средств от западных партнеров. Кроме этого, с партнерами прорабатывается несколько вариантов развития событий.
"В краткосрочной перспективе первых месяцев года, у правительства есть альтернативный план, что делать, если финансирование задержится. Вместе с тем в долгосрочной перспективе есть риск задержки выплат социальным категориям, ведь приоритетом будет поддержка безопасности и обороны. Но еще раз повторюсь, что к этому моменту может не дойти и это только один из десятков вариантов, которые мы анализируем", – написала она в Facebook.
Также Свириденко подчеркнула, что Запад дает сигналы, что финансирование помощи все же будет принято.
"Мы видим четкие сигналы от партнеров, что финансирование будет. В частности, президент Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что мы можем надеяться на положительное решение", – добавила она.
Ранее korrespondent.net сообщал, что в 2024 году части пенсионеров в Украине снизят выплаты.
В Украине в 2024 году планируется снижение пенсий для чиновников, получающих "астрономические суммы". Об этом в понедельник, 25 декабря, заявила председатель Комитета по бюджету Верховной Рады Роксолана Пидласа.
"Перераспределение пенсионных надбавок производится для того, чтобы солидарная система была более справедливой", - сказала она.
Чиновница отметила, что те пенсионеры, которые получают самые маленькие пенсии, у них вырастут суммы выплат. В то же время для чиновников, вышедших на пенсию и получающих "какие-то астрономические суммы", планируется снижение поддержки.
На какой процент снизят "астрономические" пенсии она не уточнила.
"Пенсии, зарплаты врачам и учителям, социальная помощь - это защищенные статьи расходов, все они сохраняются. Кроме того, 1 марта планируется также индексация пенсий. В целом все выплаты, которые люди получают от государства, будут индексироваться в следующем году", - добавила она.