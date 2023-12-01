В январе 2024 года российский гигант "Газпром" будет поставлять метан в Молдову по цене 380 долларов за тысячу кубометров по сравнению с 831 долларом в декабре. Это следует из данных, представленных главой Modovagaz Вадимом Чебаном, сообщает bani.md
Весь объем газа будет поставляться в левобережье Днестра. В настоящее время тариф для внутренних потребителей РМ составляет 18,07 лея за кубометр.
"Молдовагаз" обязали закупить у Energocom 451 млн куб. м газа в I квартале
Власти Молдавии обязали "Молдовагаз" закупить газ в период с января по апрель 2024 года у госкомпании Energocom в объеме 451 млн кубометров. Это решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии, текст решения опубликован на сайте молдавского правительства, сообщает "Интерфакс".
Стоимость газа составит около 550 евро за 1 тысячу кубометров. В решении также говорится, что весь полученный от "Газпрома" газ в этот период в объеме 689,7 млн кубометров поступит в Приднестровье. Предполагается, что из этого газа в том числе будет выработана электроэнергия на Молдавской ГРЭС.
Контракт на закупку газа между "Молдовагазом" и Energocom должен быть заключен до 29 декабря.
В Молдавии уже около двух лет действует режим чрезвычайной ситуации. В рамках этого режима с конца 2022 года власти обязывают "Молдовагаз" закупать весь газ у Energocom, в то время как между "Молдовагазом" и "Газпромом" заключен контракт на поставку газа сроком на пять лет. Весь газ, получаемый от "Газпрома", поступает в Приднестровье, а остальная часть страны потребляет газ, закупленный Energocom в ходе тендеров.
Однако в конце 2023 года в стране закончится период чрезвычайной ситуации, который власти продлевать не планируют.
Таким образом, после окончания чрезвычайного положения "Молдовагаз" продолжит закупать газ у Energocom, как минимум, до конца отопительного сезона.