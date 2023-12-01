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МИД ПМР: Молдове не нужно вводить граждан в заблуждение

МИД ПМР: Молдове не нужно вводить граждан в заблуждение
источник:mid.gospmr

В МИД ПМР поступила информация о том, что профильные органы Республики Молдова в ответ на обращения граждан, проявляющих интерес к регистрации своих автомобилей в ПРТС, письменно сообщают о приостановке данного процесса якобы по решению приднестровской стороны, сообщила27 декабря пресс-служба ведомства.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что тиражируемая РМ информация носит недостоверный характер. Приднестровская сторона на протяжении всего текущего года в рамках официальной переписки, а также на встрече представителей по политическим вопросам и заседании профильных экспертных (рабочих) групп неоднократно выступала с инициативой о возобновлении полноценной деятельности ПРТС.

В частности, констатировалось отсутствие любых нормативных и технических ограничений со стороны Приднестровья для возвращения к исполнению Протокольного решения 2018 года.

В поддержку данного подхода неоднократно, в том числе публично, высказывались международные посредники в переговорном процессе, также обращавшиеся с соответствующими предложениями к руководству РМ.

Подтверждаем, что Приднестровье в полной мере готово осуществлять свою часть технологического процесса по регистрации транспортных средств в рамках существующих договоренностей, включая выдачу номерных знаков нейтрального образца.

Однако часть процедур в рамках деятельности ПРТС в настоящее время не выполняется экспертами от РМ. Таким образом, именно действия Кишинева сформировали юридические и организационные препятствия для работы ПРТС, провоцирующие неисполнение согласованного механизма и систематические нарушения прав населения Приднестровья на свободу передвижения.

Министерство иностранных дел призывает молдавскую сторону отказаться от введения в заблуждение граждан и незамедлительно вернуться к исполнению своих обязательств по Протокольному решению 2018 года.
  • Вчера, 20:09
  • DTV
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