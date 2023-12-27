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Плоды мандариновой акции

Плоды мандариновой акции
фото: rybnitsa.org

В ходе двухдневной благотворительной акции «У Нового года есть аромат - это аромат мандаринов» удалось собрать около 300 кг фруктов и сладостей.

В сборе подарков приняли участие более 150 неравнодушных рыбничан, среди которых коллективы городских учреждений и предприятий, сообщила пресс-служба госадминистрации Рыбницы и Рыбницкого района.

Подарки доставили в Дом престарелых, интернат, коррекционную школу и детский сад № 4.

Радость и тепло новогоднего аромата проникли в сердца не только тех, кто принес угощения, но и в те уголки, где особенно нуждаются в заботе и внимании, отметили организаторы.

  • Вчера, 20:22
  • DTV
  • Просмотров: 45
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