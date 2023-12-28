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Ученые: Живая ель меняет состав воздуха в комнате

Ученые: Живая ель меняет состав воздуха в комнате
Фото: Unsplash

Ученых интересовало, как меняется химический состав воздуха в помещении, где установлена живая ель. Известно, что хвойные деревья выделяют монотерпены. Эти органические соединения, вступая в реакцию с озоном, могут образовывать побочные продукты, в том числе альдегиды и перекись водорода. Некоторые из этих веществ токсичны в высоких концентрациях и могут приводить к раздражению дыхательных путей, передает snob.ru

Чтобы выяснить, действительно ли ели могут ухудшить воздух в помещении, сотрудники инженерной лаборатории Национального института стандартов и технологий США провели эксперимент. Вместо ели они использовали один из видов пихты. Срубленное дерево высотой около двух метров стояло в специальной камере на протяжении 17 суток. Пихту подвергали воздействию озона и освещали лампами, чтобы сымитировать бытовые условия.

Ученые: Живая ель меняет состав воздуха в комнате
скриншот Poppendieck et al

Проанализировав состав воздуха, ученые обнаружили в нем 52 летучих органических соединения. Больше всего их было в первый день после установки пихты. К третьим суткам количество веществ снизилось в 12 раз. При этом содержание формальдегида не превышало одной части на миллиард, то есть было некритичным.

Авторы исследования сделали вывод, что у людей, склонных к респираторным заболеваниям, живая елка может вызвать слезотечение и слабый насморк.

Это особенно вероятно в первый день после появления дерева в квартире. Чтобы бороться с летучими соединениями, следует открыть окна или поставить елку на балконе.

При этом ученые заверили, что большинству людей по поводу изменения состава воздуха беспокоиться не стоит.

  • Сегодня, 08:54
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