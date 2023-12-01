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Порошенко за год обогатился на 224 миллиона долларов

Порошенко за год обогатился на 224 миллиона долларов
фото: unian

Порошенко за год войны обогатился на 224 миллиона долларов и стал одним из самых богатых олигархов страны, пишет unian.

По сравнению с прошлым годом состояние Порошенко выросло на 224 миллиона долларов и составляет почти 1 млрд долларов. Соответствующие данные опубликовала эксперт Светлана Кушнир на основе рейтингов бизнес изданий Украины NV и Forbes, передает focus.ua со ссылкой на Униан.

Согласно информации, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко вошел в тройку самых состоятельных украинцев с состоянием 954 миллиона долларов. Он немного не дотянул до миллиарда долларов и занял третье место после Рената Ахметова и Виктора Пинчука.

" В первый год военных действий в Украине Порошенко занимал лишь 12 место в рейтинге богачей с состоянием в 730 миллионов долларов", — пишет Кушнир.

Как сообщалось, недавно вокруг состояния Порошенко разгорелся скандал. Согласно данным НАПК, Порошенко получил более 37 миллионов гривен от правительства Виктора Орбана. Это произошло за неделю до того, как Порошенко пытался уехать за границу на переговоры с Орбаном. Тогда пограничники не выпустили нардепа из страны, поскольку украинские спецслужбы получили информацию, что его визит в Венгрию может быть использован российскими ФСБ и ГРУ.

Также политический эксперт Валентин Гладких сообщал, что Петр Порошенко во время запланированной в Венгрии встречи с Орбаном намерен через него передать РФ и другим заинтересованным сторонам сигнал о своей готовности возглавить кампанию по "принуждению Украины к миру".
  • Сегодня, 09:27
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