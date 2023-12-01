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В Молдове введут для перевозчиков систему электронной очереди

В Молдове введут для перевозчиков систему электронной очереди
фото: gov.md

В Республике Молдова будет применяться электронная очередь для упорядочения движения на государственной границе, передает radiomoldova.md

Правительство Молдовы на заседании 27 декабря одобрило инициативу министерства инфраструктуры ввести для перевозчиков систему электронной очереди. Благодаря этой системе водители грузовых автомобилей смогут запланировать точное время пересечения границы, заполнив онлайн-заявку.

В заявлении правительства сказано, что электронная система позволит избежать очередей на контрольно-пропускных пунктах и устранит задержки в цепочках поставок. Техническую и финансовую помощь в разработке системы окажет USAID MISRA. Правительство также сообщило, что система электронной очереди заработает в начале 2024 года, передаёт NM

Электронная очередь будет внедрена в несколько этапов, а предварительная запись будет доступна с начала 2024 года, сообщила Анжела Цуркану, генеральный секретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития,

Анжела Цуркану отметила, что в настоящее время задержки и простои грузовиков в пунктах пересечения границы составляют более семи дней.

  • Сегодня, 09:45
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