Одним из важнейших законов, принятых в осеннюю сессию 2023-го, был бюджет на наступающий год. Как напоминает пресс-служба Верховного Совета, главный финансовый документ республики остаётся социально ориентированным.
Несмотря на прогнозируемое уменьшение доходов государства на 4% и уменьшение финансирования некоторых статей, в бюджете предусмотрены меры социальной поддержки:
на компенсацию льгот по коммунальным услугам и услугам связи запланировано 57 миллионов рублей,
на государственные целевые программы в сфере здравоохранения и социальной защиты – 49 миллионов рублей,
на содержание детских домов и интернатов – 40 миллионов рублей,
на сохранение действующего порядка выплат по советским вкладам гражданам (поэтапная индексация вкладов населения) – порядка 25,5 миллионов рублей,
на приобретение жилья для детей-сирот – более 15 миллионов рублей, на лечение граждан за пределами Приднестровья – около 38 миллионов рублей.
Тарифы на коммунальные услуги для населения также остаются неизменными.
Сохраняются в 2024 году целевые бюджетные фонды и программы развития. Свою работу продолжат фонды: капитальных вложений – 217,3 миллиона рублей; Дорожный - 241,9 миллиона рублей; развития предпринимательства - 23,7 миллиона рублей; поддержки молодёжи - 10,5 миллионов рублей; поддержки сельского хозяйства - 21,9 миллиона рублей; развития мелиоративного комплекса - 46 миллионов рублей.
В рамках Фонда развития предпринимательства продолжится субсидирование части процентных ставок со стороны государства по льготным кредитам, предоставляемым организациям приоритетных отраслей. А из Фонда поддержки сельского хозяйства будут выплачиваться сельхозпроизводителям дотации на молоко, сохранится и субсидирование затрат на покупку племенного рогатого скота.
Меры господдержки
Правительство предложило внести изменения в Закон «Об основах налоговой системы в ПМР»: пролонгировать установленную нормами закона меру господдержки в отношении хозяйствующих субъектов республики до 31 декабря 2024-го включительно и предоставить право предоставления отсрочек (рассрочек) по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет в связи с негативными последствиями внешних факторов на срок в пределах текущего финансового года и не начислять проценты на сумму предоставленной отсрочки (рассрочки). Отдельно оговаривается, что местные органы власти, являющиеся дотационными, также обладают правом предоставлять подобные льготы.
Изменения в Закон «О налоге на доходы организаций» продлили действующие в 2023-м меры поддержки хозяйствующих субъектов. В том числе разрешено не осуществлять перерасчет налогооблагаемой базы, если за отчетный год доходы от продаж не покрывают себестоимость реализованных продукции, работ, услуг либо находятся на её уровне. Мораторий на «налог на убытки» в республике фактически действует с 2016-го (за исключением 2018-2019). Решением парламентариев действие моратория продлено на очередной финансовый год.
Также было возобновлено применение налоговой ставки 2% при расчётах налога на доходы для предприятий плодоовощной промышленности и строительной отрасли. И продлено на 2024 год применение коэффициента 1,05 при расчетах налога на доходы для предприятий швейной и обувной промышленности, работающих на давальческом сырье. В этом секторе также сохраняется сложная ситуация. Налоговая нагрузка на выручку, несмотря на относительное снижение к уровню прошлого года, продолжает оставаться на высоком уровне и составляет порядка 18%.
Государство окажет поддержку и предприятиям промышленности и сельского хозяйства. При необходимости они смогут продлить срок погашения тела льготного кредита до одного года. Раньше закон о мерах господдержки давал такое право до 6 месяцев и только промышленным предприятиям. Льготное кредитование для предприятий действует в республике уже много лет. Это дает возможность им в том числе закупать новое оборудование для модернизации производства. Заявки на увеличение срока погашения льготного кредита можно будет подать до первого сентября следующего года. И согласовать это с наблюдательным советом Фонда госрезерва.
Налоговый вычет после лечения за пределами ПМР
Чтобы воспользоваться социальным налоговым вычетом после лечения за пределами республики, представлять направление от приднестровских медучреждений не надо. Инициативу Правительства поддержал парламент сразу в двух чтениях. Новые правила сделают процесс получения социального налогового вычета проще. Для предоставления налоговой льготы понадобятся подтвержденные сведения о прохождении лечения или обследования за пределами Приднестровья. Полный перечень документов можно уточнить по месту работы или в налоговых службах. Закон вступает в силу уже первого января.
Налоговая амнистия для индивидуальных предпринимателей
Если индивидуальный предприниматель использует упрощенную систему налогообложения и нарушил сроки уплаты налогов, то он сможет продолжить в 2024-м работать по упрощенной системе. Это касается тех, кто впервые перешел на «упрощенку» в этом году и в полном объеме уплатил налоги. Изменения в Закон «О специальном налоговом режиме – упрощенная система налогообложения» принял парламент. До сих пор согласно закону при просрочке уплаты налогов предприниматель терял право работать по «упрощенке». Такие нарушения в 2023 году допустили больше 180 предпринимателей.
Ещё одно нововведение касается процесса расторжения и заключения договоров между индивидуальным предпринимателем и наемным сотрудником. Теперь предприниматели могут заключать новые договоры, расторгая старые, в текущем месяце. Однако это правило действует, если у предпринимателя, применяющего упрощенную систему, работают не более 5 сотрудников. Новые нормы направлены на поддержку небольших предприятий в сфере общественного питания и торговли, которые часто сталкиваются с проблемой нехватки персонала.
В патентной системе налогообложения приняты аналогичные изменения: индивидуальные предприниматели и руководители крестьянских фермерских хозяйств также могут расторгнуть текущие договоры и заключить новые с новыми сотрудниками в течение месяца. Но при условии, что общее количество привлеченных работников не должно превышать 3 человек.
Онлайн-торговля
Правила для онлайн-торговли закреплены законами. В них четко прописаны обязанности продавца и права покупателя. Теперь по требованию потребителя еще до заключения договора продавец должен представить информацию об основных свойствах товара, о стране происхождения, цене и об условиях приобретения, а также о доставке, сроках службы и годности и о гарантии. Отдельно в законе прописывается и необходимость предварительно оговорить порядок оплаты. Покупатель будет вправе обменять непродовольственный товар, отказаться от покупки и вернуть уплаченные за него деньги при наличии чека. Впрочем, с учетом того что товар приобретался онлайн, даже при отсутствии чека или другого документа, подтверждающего факт покупки, за покупателем останется возможность ссылаться на другие доказательства приобретения товара у конкретного продавца.
Поддержка приднестровских санаториев
Льгота по уплате налога на доходы для приднестровских санаториев продлена еще на год. С просьбой продлить меры государственной поддержки к депутатам Александру Коршунову и Галине Антюфеевой обратились представители Каменского санатория. Инициативу Верховный Совет поддержал. Действие нормы по установлению понижающего коэффициента 0,4 при исчислении налога на доходы для санаторно-курортных учреждений депутаты решили продлить еще на год до конца 2024-го. Впервые эта норма была введена в действие в декабре 2020 года в связи с коронавирусом в качестве одной из мер поддержки санаториев государством.
Сохранение специалистов
Государство поддержит высококвалифицированных специалистов промышленных производств. С нового года, если заработная плата специалиста в промышленности не выше 16,5 тысяч рублей, платить подоходный налог с 2 тысяч рублей не придется. До сих пор налог не уплачивали те, чья зарплата не превышала 10 тысяч рублей. В республике таких около 65 тысяч человек. Суммы, не подлежащие уплате подоходного налога и итоговой зарплаты, будут каждый месяц незначительно корректироваться. Все зависит от величины прожиточного минимума.
В Верховном Совете считают, что частичное освобождение от уплаты подоходного налога позволит увеличить сумму, которую специалисты промышленных предприятий получают по итогам работы за месяц. И предотвратить отток кадров из промышленного сектора республики.
В осенней сессии парламентарии Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан работали над законопроектами, поступившими от субъектов права законодательной инициативы. Пресс-служба Верховного Совета подготовила подборку наиболее значимых из них.
Ответственность за экстремизм
Приняты дополнения в Уголовный кодекс, которые позволяют наказывать за экстремизм по языковому признаку, происхождению, полу и принадлежности к какой-либо социальной группе. Понятия уточнены и расширены в целях гармонизации с законодательством России. Кроме этого в Уголовном кодексе появилась новая статья 278-4: за неоднократную пропаганду и публичное демонстрирование экстремистской символики или нацистской атрибутики. Штраф – от 1 700 до 3 000 РУ МЗП (от 31 тыс. до 55 тыс. рублей), обязательные работы до 180 часов, исправительные работы до 1 года или лишение свободы на срок до 3 лет. Уголовному преследованию по новой статье подвергнут тех, кто уже совершал подобные действия и привлекался к административной ответственности по статье 20.4 КоАПа (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены законами).
Благоустройство памятных мест
Верховный Совет принял двухлетнюю государственную программу «Благоустройство и сохранение мест захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Мемориалов воинской Славы Великой Отечественной войны». В течение 2024 и 2025 годов ремонтные работы планируется провести на 24 объектах.
Программой обозначены конкретные виды работ, которые планируют провести на памятных местах в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах, Слободзейском, Григориопольском и Рыбницком районах, в том числе в поселке Новотираспольский. Новые памятники установят, например, в Слободзее – ветерану Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Федору Антоновичу Угначеву. В селе Малаешты Григориопольского района установят два бюста Героям Советского Союза Ивану Алексеевичу Кузнецову и Семену Григорьевичу Соболеву. Курировать исполнение госпрограммы будет Министерство обороны вместе с городскими и районными госадминистрациями.
«Сохранение Мемориалов воинской Славы и мест захоронения Героев Великой Отечественной войны является важным аспектом национальной памяти. Эти места обладают не только исторической ценностью, но и глубоким символическим смыслом. Они являются свидетельством героизма и подвигов, совершенных во имя свободы и независимости. И сохранение таких объектов поможет будущим поколениям понять цену, которую пришлось заплатить за мир и свободу», – отметил заместитель председателя Комитета по законодательству Олег Петрик.
Объем финансирования двухлетней госпрограммы составляет свыше 16 млн рублей. Деньги заложат в Фонд капитальных вложений.
Безопасность на дорогах: новые меры
Ужесточена административная ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения:
– повышен штраф за повторное превышение скорости на величину от 40 км/ч до 60 км/ч. Нарушители теперь будут платить не 70 РУ МЗП (1288 рублей), а 100 РУ МЗП (1840 рублей);
– за повторный дрифт введено наказание в виде лишения прав на срок от 6 месяцев до 1 года или административного ареста на 15 суток;
– за управление автомобилем после лишения прав была админответственность в виде штрафа 100 РУ МЗП или ареста на 15 суток. Теперь альтернативы по закону нет, оставлено только наказание в виде ареста. В случае повторного такого нарушения – арест на 30 суток;
– ужесточена ответственность за повторное совершение правонарушения водителем, не имеющим права управления транспортным средством. Штраф – 100 РУ МЗП (1840 рублей) или админарест на 30 суток.
– за нарушение ПДД пешеходом, пассажиром транспортного средства или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении на дорогах, штраф увеличен вдвое и составляет до 10 РУ МЗП (до 184 рублей).
Усилена административная ответственность за потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача. В Кодексе об административных правонарушениях прописали, что кроме штрафа или админареста нарушителю закона запретят управлять транспортным средством сроком на 1 год. Новые меры касаются и нарушителей, у которых нет водительских прав.
«Согласно новым мерам, те, кто был привлечен к административной ответственности за употребление наркотических средств, в течение одного года не смогут сдавать на права. Это делается для того, чтобы удостовериться, что он прошел лечение, что у него больше не было никаких правонарушений», – отметила вице-спикер, глава Комитета Галина Антюфеева.
Кроме КоАПа соответствующие изменения и дополнения, разработанные Прокурором ПМР, прописаны в законе «О безопасности дорожного движения».
Новый закон об адвокатской деятельности
Парламентарии приняли новый закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в ПМР». Он вступит в силу с 1 января 2024 года. Законопроект был инициирован Прокурором ПМР и доработан профильным комитетом по законодательству. В рамках рабочей группы с представителями Министерства юстиции, Прокуратуры, судейского и адвокатского сообществ обсуждалась каждая статья проекта нового закона. В нем прописана вся деятельность адвокатов, их права и обязанности, исключены все правовые пробелы, отметила вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева.
Согласно новому закону, адвокатские образования могут быть в форме адвокатского кабинета, адвокатского бюро и юридических консультаций в городах и районах республики. Желающие стать адвокатом должны иметь высшее юридическое образование, стаж работы по специальности не менее 3 лет либо претендент должен пройти стажировку в адвокатском образовании до 1 года. Те, кто не работал еще в качестве адвоката, должен сдать квалификационный экзамен, тем самым подтвердить свою способность к адвокатской деятельности. Принимать экзамен будет квалификационная комиссия, состоящая не только из адвокатов, но и представителей органов власти: от Верховного Совета, Министерства юстиции, Верховного и Арбитражного судов.
«Каждый будет делегировать своего представителя. Квалификационная комиссия будет не только принимать экзамены, но и рассматривать жалобы на адвокатов, которые могут поступать от граждан. Это очень важно, для того чтобы квалификационная комиссия была независимой и в нее входили представители разных ветвей власти. Я считаю, это «в ногу со временем», и время покажет, насколько это правильно. Потому что в России тоже такой порядок», – отметила вице-спикер, председатель Комитета по законодательству Галина Антюфеева.
Прописаны положения о работе Палаты адвокатов, которая заменит действующую много лет Коллегию адвокатов. Палата будет являться негосударственной некоммерческой организацией и представлять интересы адвокатов в отношениях с органами государственной власти. Прописан порядок оказания Палатой бесплатной юридической помощи населению.
Новый закон не будет запрещать работать адвокатами бывшим следователям, работникам прокуратуры и правоохранительных органов, так как эта категория адвокатов считается более профессиональной нежели начинающие специалисты.
Изменения в Избирательный и Административный кодексы
Приняты изменения и дополнения в Избирательный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет об актуализации избирательного законодательства ПМР: конкретизированы обязанности международных наблюдателей, полномочия членов избирательных комиссий и гарантии их трудовых прав. Предусмотрено, что, если избиратель из-за инвалидности или по состоянию здоровья не может сам заполнить бюллетень, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя. А в Кодексе об админправонарушениях прописана ответственность за нарушение установленных требований к использованию бюллетеня. Если избиратель сделал фото или видео заполненного бюллетеня и выложил в Интернет или вынес бюллетень из помещения для голосования, то может заплатить штраф от 75 до 100 РУ МЗП (1380 – 1840 рублей).
Уточнены нормы закона «О залоге»
По инициативе Президента ПМР внесены изменения в закон «О залоге». Уточнено, какой документ обязан выдать орган, ответственный за регистрацию залогов: и свидетельство о регистрации залога, и выписку из реестра или обязательно нужно выдавать свидетельство о регистрации залога, а выписку из реестра – только по запросу. На практике возникали сложности в понимании нормы закона. Теперь в законе прописано что содержащуюся в госреестрах информацию о регистрации залога (в том числе в отношении транспортных средств) следует предоставлять в течение недели в виде выписки из государственного реестра. Для этого необходимо заявление от залогодателя или залогодержателя, либо от их уполномоченных представителей.
Такие выписки из госреестра нужны для того, чтобы проверить, не заложено ли имущество, например, автомобиль. Если в реестре есть данные о том, что покупаемое имущество заложено, это значит, что приобретатель об этом уведомлен.
Изменения в закон «О залоге» будут способствовать переходу на электронный документооборот при регистрации залога и сокращению использования бумажной документации. При этом сохранена возможность получения выписки из реестра залогодержателем и (или) залогодателем в бумажной форме.
Пересмотр размера госпошлин
По предложению Правительства со следующего года увеличивается размер ряда государственных пошлин за оказание юридических услуг и выдачу документов органами госвласти и должностными лицами. Повышение связано с увеличением затрат на оплату труда, на изготовление бланочной продукции, на закупку техники и программного обеспечения за 20 лет действия закона «О государственной пошлине».
Например, увеличены размеры госпошлины за совершение действий, связанных с:
– оформлением актов гражданского состояния;
– государственной регистрацией юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, средств массовой информации, прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– регистрацией транспортных средств, прицепов к ним, водительских удостоверений;
– применением специальных налоговых режимов;
– правом на охоту и правом на приобретение оружия.
Установлена государственная пошлина за услуги, которые раньше оказывались бесплатно. Госпошлина покроет часть расходов на оказание услуг:
– за выдачу последующего свидетельства в рамках перемены фамилии, имени или отчества, внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;
– за государственную перерегистрацию актов гражданского состояния и выдачу свидетельства;
– за восстановление актовых записей с пропуском срока, включая выдачу свидетельства.
Сохранен действующий размер госпошлины в отношении крестьянских фермерских хозяйств (за государственную регистрацию КФХ, за изменение сведений о КФХ и сведений о месте жительства главы КФХ).
Изменения в закон «О государственной пошлине» вступят в силу с 1 января 2024 года.
Регистрация прав на изобретение
Усовершенствована процедура государственной регистрации служебных произведений, созданных работником при выполнении служебных обязанностей или по заданию работодателя. Работодателю при наличии исключительных прав на произведение будет выдаваться специальное свидетельство, подтверждающее его права. Автору будет предоставляться авторское удостоверение, подтверждающее его право на авторство, вознаграждение и другие предусмотренные законом права. При утере или повреждении есть возможность получить дубликат охранных документов, патента или удостоверения на интеллектуальную собственность. Внесены изменения в Гражданский кодекс. Согласно принятым изменениям в закон «О государственной пошлине» будет взиматься пошлина за регистрацию объектов интеллектуальной собственности, таких, как изобретения, товарные знаки, авторские права и другие.