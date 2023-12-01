В Приднестровье начали устанавливать дорожные знаки с подсветкой от солнечных батарей.
Первые знаки установлены на перекрестке с круговым движением у села Терновка - при въезде в Тирасполь из Бендер. Их 4 – по одному на каждую сторону перекрёстка, а в центре – солнечная станция, пишет mybusines
Ранее на этом участке было организовано круговое движение. В целях безопасности дорожного движения возникла необходимость обозначить этот объект, чтобы водителям его было видно в любое время суток и при разных погодных условиях.
Указатели мигают круглые сутки: запаса аккумуляторов хватает на 6 суток. По себестоимости объект оказался дешевле, чем если бы к нему пришлось подвести питание от стационарной электросети (устанавливать мачту, перебрасывать провода, а здесь проходит троллейбусная линия)..
Всю систему собрали на заводе "Электромаш". В Приднестровье и во всей Молдове это первые такие дорожные знаки местного производства.
Для «Электромаша» это уже второй объект, который работает автономно, не требуя подключения к инженерным коммуникациям. Первой была смарт-скамья в Екатерининском парке Тирасполя. В планах – устанавливать такие же указатели рядом с пешеходными переходами.