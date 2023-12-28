Молдова присоединилась к реестру для подсчета ущерба на Украине от боевых действий, это решение поддержал 61 депутат молдавского парламента, заявил спикер высшего законодательного органа республики Игорь Гросу, передаёт РИА Новости.
Ранее оппозиция в Молдове выступила против присоединения страны к названному документу, который был принят резолюцией Комитета министров Совета Европы. Несмотря на это, проект был внесен в повестку заседания парламента.
"Все коллеги поддерживают эту инициативу? Проект одобрен голосами 61 депутата", - заявил Гросу на заседании. Решение было принято голосами депутатов правящей партии "Действие и солидарность". Оппозиция в заседании не участвовала.
В заявлении парламента сказано, что неприсоединение Молдовы к соглашению «негативно влияет на образ и внешнюю политику страны». «Наша цель — внести вклад в проведение расследований преступлений против человечности и задокументировать их», — сказано в заявлении парламента, пишет NM.
Отметим, что сейчас Молдова — ассоциированный член реестра ущерба. Чтобы стать полноправным участником, Молдова должна будет заплатить ежегодный взнос от €25 тыс. до €30 тыс.
В Гааге 17 июля начал работу механизм для подсчета ущерба от конфликта на Украине. Сообщалось, что в полном объеме он заработает в 2024 году. К механизму присоединились уже 43 страны.
Этот реестр станет первым компонентом будущего международного всеобъемлющего компенсационного механизма, который будет призван обязать Россию возместить ущерб от украинского конфликта.