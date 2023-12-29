Китайский производитель смартфонов Xiaomi презентовал свой первый автомобиль, работающий на новых источниках энергии. Об этом сообщает ИА «Синьхуа», передаёт eadaily.com Согласно информации компании, модель SU7 уже запущена в производство и ориентировочно выйдет на рынок уже в следующем году.
«Xiaomi инвестировала более 10 млрд юаней (около $ 1,41 млрд) в первый этап исследований и разработки автомобилей, в котором задействована команда из более чем 3 400 инженеров, — говорится в заявлении производителя.
Согласно опубликованным данным, фирма добилась технологических прорывов в таких ключевых областях, как электропривод, аккумуляторы, интеллектуальное вождение и интеллектуальные кабины, а также построила заводы по производству таких комплектующих, как двигатели и аккумуляторные блоки.
«Прилагая упорные усилия в течение следующих 15−20 лет, Xiaomi намерена войти в пятерку ведущих мировых производителей автомобилей», — сказал основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в ноябре этого года месячные объемы производства и продаж автомобилей, работающих на новых источниках энергии, в Китае впервые превысили отметку в 1 млн единиц, составив 1,074 млн штук и 1,026 млн штук, соответственно.
коллаж: rb.ru
Аббревиатура SU в названии первой модели Xiaomi означает Speed Ultra. SU7 представляет собой четырехдверный седан с кузовом длиной 4997 мм, шириной 1963 мм, высотой 1455 мм. Выпускаться модель будет в двух вариантах: один с аккумуляторной батареей 73,6 кВт•ч и двигателем 299 л. с., другой — 101 кВт•ч и 374 л. с. Максимальная скорость у версий — 210 км/ч и 265 км/ч. На одной зарядке электромобиль может проехать до 800 км, передаёт kommersant.ru
В 2025 году Xiaomi планирует запустить еще одну модель электромобиля V8 с аккумулятором 150 кВт•ч и пробегом без дозарядки до 1200 км. Производство SU7 уже запущено в Пекине на заводе автомобильной компании BAIC Group.