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Погоня в Тирасполе

Погоня в Тирасполе
фото: novostipmr

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР , в Тирасполе Дед Мороз сменил сани с оленью упряжью на БМВ с другом за рулём.

С автомобиля сняли номера, чтобы остаться инкогнито, если попадут на камеры системы «Безопасный город».

Управлял иномаркой 19-летний парень, который решил полихачить на одной из центральных дорог города – улице Карла Либкнехта. Произошло это ближе к полуночи 27 декабря. Рядом с водителем, на пассажирском сиденье, друг и по совместительству сказочный волшебник Дед Мороз.

«БМВ» несколько раз пролетел на красный, нарушил правила маневрирования, пересёк сплошную, выехал на встречку. И стал объектом внимания экипажа вневедомственной охраны. На требование остановиться, наоборот, ускорился.

«Сказочных» гонщиков настигли вполне реальные милиционеры. А сотрудники ГАИ вынесли 7 постановлений о привлечении к административной ответственности. В общей сложности сумма по штрафам превысила 2 тысячи рублей ПМР.

В погоне никто не пострадал.

  • Сегодня, 19:10
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