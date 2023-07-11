На Земле живет около восьми миллиардов человек, но прирост во многих странах замедляется.
В 2023 году население мира выросло на 75 миллионов и на 1 января составит 8 миллиардов. Об этом сообщило ABC со ссылкой на данные Бюро переписи населения США, передаёт korrespondent
Отмечается, что мировой темп роста в прошлом году составил немногим менее 1%. А в начале 2024 года во всем мире каждую секунду будет рождаться 4,3 человека и будет фиксироваться две смерти.
Темпы роста населения в Соединенных Штатах в прошлом году составили 0,53%, примерно вдвое меньше, чем во всем мире. США прибавили 1,7 миллиона человек и на Новый год их население составит 335,8 миллиона человек.
Если нынешние темпы сохранятся до конца десятилетия, 2020-е могут стать самым медленным десятилетием в истории США, что даст темпы роста менее 4% за 10-летний период с 2020 по 2030 год, сказал Уильям Фрей, демограф Брукингского института.
Медленнее всего развивалось десятилетие после Великой депрессии 1930-х годов, когда темпы роста составляли 7,3%.
Ранее сообщалось, что по прогнозу демографов через 10 лет численность населения Украины будет в пределах от 26 до 35 млн человек.
Число населения в ЕС выросло - Eurostat
В два предыдущих года отмечалась отрицательная динамика: в 2020 году население сократилось примерно на 500 тыс. человек, в 2021 году - почти на 300 тыс. человек.
Количество населения Европейского союза (ЕС) в 2022 году впервые за два года выросло после снижения, вызванного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Статистическое управление ЕС (Eurostat).
По итогам 2022 года население ЕС составило 448,4 млн человек против 446,7 годом ранее, при этом естественная убыль компенсировалась за счет иммиграции.
"Интенсификация миграционных потоков после завершения пандемии, а также массовый приток перемещенных лиц из Украины обеспечили значительную долю прироста", - говорится в документе.
Отмечается, что с 2005 по 2022 годы прирост населения в ЕС в абсолютном выражении равнялся примерно 0,8 млн человек в год по сравнению со средним показателем около 3 млн человек в год в 1960-е годы.
Наиболее активный рост был достигнут в Германии (+1,12 млн человек), а самый слабый показатель в Латвии (+7 251 человек).
По данным Eurostat, почти половина (47%) совокупного населения ЕС проживает в трех странах - Германии, Франции и Италии.
В то же время, в семи странах за указанный период численность населения сократилась: в большей степени - в Италии (на 179 419 человек), в наименьшей - в Словакии (на 5 920 человек).
В Украине ежегодно, начиная с 1994-го, количество населения постепенно сокращалось, и уже давно не 52 миллиона. Демографы предполагают, что сейчас численность украинцев где-то на уровне 34-35 миллионов, пишет korrespondent