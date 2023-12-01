За 11 месяцев 2023 года Молдова (без Приднестровья) не экспортировала ни одной тонны говядины, свинины или птицы. Это следует из анализа таможенных данных, проведенного экспертом Юрием Рижа, пишет point со ссылкой на mold-street.com
В то же время импорт мяса птицы, говядины, свинины за 11 месяцев текущего года вырос примерно до 35,4 тыс. тонн, пишет mold-street.com
Почему Молдова не может экспортировать мясо
Единственный экспорт осуществила группа "Шериф" из Приднестровья – которая поставила за границу 48 тонн мяса птицы. Однако это нельзя рассматривать как экспорт мясной продукции из Республики Молдова.
Данные, кажется, подтверждают самые пессимистические прогнозы, например о том, что Молдова не сможет воспользоваться льготами, предлагаемыми Европейским Союзом для экспорта агропродовольственной продукции.
Напоминаем, что в марте 2023 года Молдова получила право на экспорт переработанного мяса птицы и яиц в ЕС. Тогда правительство и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) заявили, что данное решение будет способствовать достижению приоритетной национальной цели - "диверсификации рынков для производителей мяса птицы из Республики Молдова".
Пока этого не произошло, потому что нам нечего экспортировать, пишет издание.
Другим фактором являются случаи птичьего гриппа и чумы свиней, зарегистрированные в Республике Молдова в последние годы.
Даже в предыдущие годы Молдова не экспортировала значительные объемы мяса. В 2022 году было экспортировано всего 95 тонн мяса птицы, из них 84% SA Floreni, а в 2021 году - 549 тонн, из которых 87% - SA Floreni.
Данные таможни показывают, что в последние годы Республика Молдова не экспортирует говядину и свинину.
Животноводство находится в явном упадке
По официальным данным, в Молдове имеется 43 птицеводческих хозяйства и около 227 тысяч индивидуальных птицеводческих хозяйств, в которых в общей сложности выращивается около 6 миллионов птиц.
Также в Молдове действуют 24 бойни по убою птицы, которые ежегодно поставляют около 45 тысяч тонн мяса птицы, а также 12 центров сбора яиц, где ежегодно регистрируется около 253 миллионов яиц.
Однако эксперт Юрий Рижа утверждает, что перед мясоперерабатывающими предприятиями стоит серьезная проблема, поскольку их производственные мощности не могут быть полностью покрыты внутренними ресурсами.
"Бойни в стране работают на пониженных мощностях, а сектор животноводства находится в явном упадке. Эта сложная ситуация заставляет Молдову прибегать к импорту мяса для удовлетворения своих внутренних потребностей. В отсутствие достаточного внутреннего производства переработчики полагаются на внешние источники для восполнения нехватки мяса, необходимого для местной пищевой промышленности. Эта растущая зависимость от импорта подчеркивает уязвимость мясного сектора в Республике Молдова и необходимость устойчивых стратегий для оживления животноводческой отрасли и отечественных перерабатывающих мощностей", - утверждает Юрий Рижа.