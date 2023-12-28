Правительство Болгарии продлило срок действия программы гуманитарной помощи украинским беженцам до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает sofiaglobe.
Предусматриваются государственные выплаты на местах размещения беженцев из Украины, украинцы и дальше смогут получать бесплатное жилье.
Отмечается, что программа помощи несколько раз менялась и расширялась и согласно последнему решению правительства она должна была закончиться 31 декабря 2023 года, пишет korrespondent
По данным правительственного портала Болгарии, в стране остаются 52 125 украинцев со временной защитой, хотя за все время статус получил 171 571 человек. По государственной схеме проживают 6919 беженцев.
Как сообщается, завершается разработка новой программы, в которой определят мероприятия в приоритетных сферах, которые обеспечат возможность жизни и реализации беженцев с соответствующими правами и обязанностями. Будет создана четкая и прозрачная система для перемещенных лиц, которая предоставит возможности для более эффективной работы администраций.
Напомним, Финляндия будет выплачивать 5300 евро беженцам, возвращающимся на родину.
Что говорят в ЕС
Директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори сообщает, что в странах Европы на сегодняшний день находится более 4,1 миллиона украинских искателей убежища.
Она заявила, что количество беженцев из Украины продолжает расти. К концу октября было зарегистрировано 4,16 миллиона украинцев, пользующихся там временной защитой, что на 320 тысяч больше, чем в январе 2023 года.
Больше всего беженцев из Украины зарегистрировано в Германии, где к началу октября находилось около 1,17 млн украинцев. На втором месте Польша, где зарегистрировано 957 тысяч украинцев.
Напомним, Европейский союз 19 октября официально продлил срок действия механизма временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.
Таким образом, граждане Украины, которые спасаются от войны за границей, смогут пользоваться согласованным набором прав в Евросоюзе. В частности, говорится о:
доступе к жилью;
доступе к рынку труда;
медицинской помощи;
образовании для детей.
Также Европейская комиссия приняла решение выделить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии лиц, ищущих убежище .
Что изменится для беженцев в 2024 году
Впрочем, некоторые страны урезают помощь беженцам. Например, в Германии с 2024 года планируется сокращение выплат всем беженцам, включая украинцев. Право на социальную помощь будет доступно только после трех лет получения урезанной помощи, а не через полтора года, как это было до сих пор. Также будет активно стимулироваться поиск работы, и получателям финансовой помощи по безработице придется регулярно сообщать о своих усилиях по поиску работы.
Чехия также намерена сократить срок бесплатного размещения беженцев со 150 до 120 или даже 90 дней. Также может измениться порядок отнесения украинских детей в учебные заведения: планируется отказаться от создания для них специальных классов. Вместо нескольких отдельных видов денежной помощи теперь украинцы получают только единую выплату (от 150 до 160 долларов на человека).
Ирландия планирует ограничить бесплатное государственное размещение украинских беженцев до трех месяцев и может рассмотреть сокращение социальных выплат. Правительство страны уже приняло решение, согласно которому нынешняя ставка в размере 220 евро в неделю снизится до 38,80 евро за период пребывания украинцев в государственном жилье.
В Польше предоставляют временную защиту на один год с возможностью ее продлить. С ней беженцы получают код PESEL, позволяющий получать социальную помощь и медицинские услуги, а также трудоустроиться и обучаться. С марта этого года статус PESEL UKR – обязателен. На его получение предоставляется 30 дней со дня приезда. Что касается выплат, то в октябре тогдашний представитель польского правительства Петр Мюллер заявлял, что страна будет постепенно отменять предоставление финансовой помощи беженцам из Украины в 2024 году, поскольку принятое ранее решение временное. Однако новое правительство не выносило об этом никакого решения.