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Работа в праздники: графики рынков, супермаркетов и общественного транспорта
фото: novostipmr
Через пару дней наступит Новый год. В праздничные дни изменится график работы рынков, супермаркетов и общественного транспорта.
Центральные городские рынки
Тирасполь:
31 декабря – с 6:00 до 15:00;
1, 2, 7 января – выходные;
с 3 по 6 января – с 6:00 до 15:00.
Бендеры:
31 декабря – с 6:00 до 17:00;
1, 2, 7 января – выходные;
с 3 по 6 января – с 6:00 до 17:00.
Днестровск:
31 декабря – с 6:00 до 14:00;
1-4, 7 января – выходные;
с 5, 6 января – с 6:00 до 17:00.
Слободзея:
31 декабря – с 7:00 до 13:00;
1, 2, 7 января – выходные;
с 3 по 6 января – с 7:00 до 13:00.
Григориополь:
31 декабря – с 9:00 до 12:00;
1, 7 января – выходные;
со 2 по 6 января – с 9:00 до 12:00.
Дубоссары:
31 декабря – с 6:00 до 16:00;
1, 2, 7 января – выходные;
с 3 по 6 января – с 6:00 до 16:00.
Рыбница:
31 декабря – с 7:00 до 18:00;
1, 2, 7 января – выходные;
с 3 по 6 января – с 7:00 до 18:00.
Каменка:
31 декабря – с 7:00 до 13:30;
1, 7 января – выходные;
со 2 по 6 января – с 7:00 до 13:30.
Супермаркеты «Шериф»
31 декабря магазины будут открыты до 20:00. 1 января – выходной. В остальные дни – по обычному графику (с 8:00 до 22:00).
Общественный транспорт
31 декабря в Тирасполе маршрутные такси будут работать до 23:00, троллейбусы – с 6:00 до 21:00. В Бендерах маршрутки и троллейбусы будут ходить до 3 часов ночи.
1 января в Тирасполе маршрутки начнут ездить с 10:00, троллейбусы – с 12:00.
В Бендерах и троллейбусы, и маршрутки 1 января и в ночь с 6 на 7 января будут работать с 6:00 до полуночи.
Как будет ездить транспорт в Тирасполе 7 января, станет известно уже после Нового года.
источник: novostipm
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