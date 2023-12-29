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Работа в праздники: графики рынков, супермаркетов и общественного транспорта

Работа в праздники: графики рынков, супермаркетов и общественного транспорта
фото: novostipmr

Через пару дней наступит Новый год. В праздничные дни изменится график работы рынков, супермаркетов и общественного транспорта.

Центральные городские рынки

Тирасполь:

31 декабря – с 6:00 до 15:00;

1, 2, 7 января – выходные;

с 3 по 6 января – с 6:00 до 15:00.

Бендеры:

31 декабря – с 6:00 до 17:00;

1, 2, 7 января – выходные;

с 3 по 6 января – с 6:00 до 17:00.

Днестровск:

31 декабря – с 6:00 до 14:00;

1-4, 7 января – выходные;

с 5, 6 января – с 6:00 до 17:00.

Слободзея:

31 декабря – с 7:00 до 13:00;

1, 2, 7 января – выходные;

с 3 по 6 января – с 7:00 до 13:00.

Григориополь:

31 декабря – с 9:00 до 12:00;

1, 7 января – выходные;

со 2 по 6 января – с 9:00 до 12:00.

Дубоссары:

31 декабря – с 6:00 до 16:00;

1, 2, 7 января – выходные;

с 3 по 6 января – с 6:00 до 16:00.

Рыбница:

31 декабря – с 7:00 до 18:00;

1, 2, 7 января – выходные;

с 3 по 6 января – с 7:00 до 18:00.

Каменка:

31 декабря – с 7:00 до 13:30;

1, 7 января – выходные;

со 2 по 6 января – с 7:00 до 13:30.


Супермаркеты «Шериф»

31 декабря магазины будут открыты до 20:00. 1 января – выходной. В остальные дни – по обычному графику (с 8:00 до 22:00).

Общественный транспорт

31 декабря в Тирасполе маршрутные такси будут работать до 23:00, троллейбусы – с 6:00 до 21:00. В Бендерах маршрутки и троллейбусы будут ходить до 3 часов ночи.

1 января в Тирасполе маршрутки начнут ездить с 10:00, троллейбусы – с 12:00.

В Бендерах и троллейбусы, и маршрутки 1 января и в ночь с 6 на 7 января будут работать с 6:00 до полуночи.

Как будет ездить транспорт в Тирасполе 7 января, станет известно уже после Нового года.

источник: novostipm
  • Сегодня, 21:10
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