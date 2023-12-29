Dnestr.TV

 
0

Посол России в Молдове направил поздравления с наступающим Новым годом

Посол России в Молдове направил поздравления с наступающим Новым годом
фото: Sputnik / Mihai Caraus

Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов направил поздравления с наступающим Новым 2024 годом, сообщает
Sputnik:

"Дорогие соотечественники и друзья, Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Светлым Рождеством Христовым.
Через несколько дней мы будем встречать Новый 2024 год.

Новый год – это особый праздник, непохожий на другие. К нему обычно начинают готовиться загодя. В Кишиневе традиционно украшают город елками, и сегодня мы любуемся магией новогодней столицы Молдовы – нарядной, красочной, сверкающей разноцветными огнями. Жаль, что только без снега.

В наши дни из-за капризов природы пропали морозы, снежные сугробы и узоры на окнах. Отсутствие снежного покрова в последнее время, восполняется большим выбором хвойных деревьев на любой вкус и даже появилась новая профессия – елочный дизайнер. С каждым годом меняется мода на новогодние украшения, елочный декор и породы (виды) деревьев. Но постоянной остается старая добрая традиция – собираться семьей 31 декабря у елки на домашнем празднике родных и близких. Тем более, что наступающий год объявлен у нас в стране годом семьи.

Зимнее торжество обычно ассоциируется с рождественской сказкой-балетом "Щелкунчик", знаменитого русского композитора П.И. Чайковского. Со снежным покровом, катанием на коньках и санках, играми в снежки, елочными игрушками, приготовлением подарков родным, близким и друзьям и, конечно, встречей с самой зимней красавицей – елкой.

На молдавской земле мы ощущаем себя вместе с вами одной семьей. Вы живете интересами своей исторической Родины, переживаете за неудачи, волнуетесь за будущее и радуетесь ее успехам.

На протяжении уходящего года вы, дорогие соотечественники, прилагали все силы по сохранению русского языка, поддержанию межнационального согласия, отстаивали духовно-нравственные и культурные ценности, объединяющие наши братские народы.

Желаю, чтобы Новый 2024 год подарил нам много ярких и добрых эмоций, гармонию в душе и доброго здоровья!".

  • Сегодня, 21:17
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна