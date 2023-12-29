Посол Российской Федерации в Республике Молдова Олег Васнецов направил поздравления с наступающим Новым 2024 годом, сообщает Sputnik:
"Дорогие соотечественники и друзья, Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Светлым Рождеством Христовым. Через несколько дней мы будем встречать Новый 2024 год.
Новый год – это особый праздник, непохожий на другие. К нему обычно начинают готовиться загодя. В Кишиневе традиционно украшают город елками, и сегодня мы любуемся магией новогодней столицы Молдовы – нарядной, красочной, сверкающей разноцветными огнями. Жаль, что только без снега.
В наши дни из-за капризов природы пропали морозы, снежные сугробы и узоры на окнах. Отсутствие снежного покрова в последнее время, восполняется большим выбором хвойных деревьев на любой вкус и даже появилась новая профессия – елочный дизайнер. С каждым годом меняется мода на новогодние украшения, елочный декор и породы (виды) деревьев. Но постоянной остается старая добрая традиция – собираться семьей 31 декабря у елки на домашнем празднике родных и близких. Тем более, что наступающий год объявлен у нас в стране годом семьи.
Зимнее торжество обычно ассоциируется с рождественской сказкой-балетом "Щелкунчик", знаменитого русского композитора П.И. Чайковского. Со снежным покровом, катанием на коньках и санках, играми в снежки, елочными игрушками, приготовлением подарков родным, близким и друзьям и, конечно, встречей с самой зимней красавицей – елкой.
На молдавской земле мы ощущаем себя вместе с вами одной семьей. Вы живете интересами своей исторической Родины, переживаете за неудачи, волнуетесь за будущее и радуетесь ее успехам.
На протяжении уходящего года вы, дорогие соотечественники, прилагали все силы по сохранению русского языка, поддержанию межнационального согласия, отстаивали духовно-нравственные и культурные ценности, объединяющие наши братские народы.
Желаю, чтобы Новый 2024 год подарил нам много ярких и добрых эмоций, гармонию в душе и доброго здоровья!".