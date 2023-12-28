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Госдолг Молдовы к концу 2023 года достиг исторического максимума

Госдолг Молдовы к концу 2023 года достиг исторического максимума
фото:enewsmd

Государственный долг Молдовы к концу 2023 года вырос на 0,3% и достиг 5,8 миллиарда долларов, сообщает портал Bani.md со ссылкой на минфин республики, передаёт РИА Новости

"Государственный долг превысил в ноябре 101,52 миллиарда леев (5,8 миллиарда долларов - ред.), зафиксировав рост на 328,1 миллиона леев (+0,3%). Это новый исторический максимум", - сообщает агентство.

Внутренний государственный долг увеличился на 13%, достигнув 2,23 миллиарда долларов. Параллельно внешний государственный долг увеличился на 4%, достигнув за тот же период 3,57 миллиарда долларов.

На конец ноября 2023 года доля внутреннего государственного долга в общем государственном долге составляла 38,4%, внешнего госдолга – в 61,6%.

Процент общего государственного долга к ВВП на конец того же месяца оценивался в 32,5% по сравнению с 34,5% в конце 2022 года.
Минфин планирует использовать эти показатели, чтобы сформировать план развития экономики страны на будущий год.
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Экономические перспективы и будущие подходы к управлению государственным долгом будут иметь важное значение в контексте эволюции этого показателя на национальном уровне.

Молдова рассчитывает получить от Евросоюза в 2024 году 300 миллионов евро, заявил председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, пишет news.mail со ссылкой на РИА Новости.

Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдовой.

«Очевидно, что мы будем вести переговоры. В 2024 году мы ожидаем приток примерно в 300 миллионов евро. Очевидно, что часть должна пойти на финансирование дефицита, учитывая, что средства есть, многие из них бесплатные (гранты — ред.)», — заявил Раду Мариан.

По его словам, эти средства положены Молдове как стране-кандидату. Он считает, что деньги будут использованы для финансирования проектов по энергоэффективности, а также для инвестиций в школы.

«В 2027 году у нас может быть еще больше средств, но это слишком далеко. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом о том, чтобы получить доступ к большему количеству средств гораздо раньше», — добавил Мариан.

  • Сегодня, 14:24
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