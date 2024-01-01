За два часа на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата было зафиксировано 29 землетрясений, следует из статистических данных метеоагентства.
С 16.06 (10.06 мск) в течение чуть более двух часов в этом районе было зафиксировано 29 землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была 3 и 4 баллов, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно - 2 балла, передает ria.ru.
Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза мощного цунами после серии сильных землетрясений.
Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС и ведет сбор информации по состоянию АЭС "Сика". В настоящее время первый и второй реакторы станции остановлены. Штаб усиливает мониторинг на пунктах проверки уровня радиации.
По АЭС "Касивадзаки-Карива" компании ТЕРСО, АЭС "Такахама", "АЭС "Ои", АЭС "Михама" в префектуре Фукуи, принадлежащие компании Kansai Electric Power, к этому часу нештатных ситуаций не выявлено. Ранее сообщалось, что около крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" зафиксировано цунами высотой 0,4 метра.
В Японии начали поступать данные о разрушениях и пострадавших после землетрясений
Первые данные о разрушениях и пострадавших в результате череды мощных землетрясений, произошедших в центральной части Японии, начали поступать от местных экстренных служб. В частности, по крайней мере несколько крупных пожаров зафиксировано в префектуре Исикава - на места происшествий направляются пожарные расчеты и спасатели, сообщает ТАСС.
Сообщается об обрушении кровель деревянных домов в нескольких регионах страны. Японские пользователи соцсетей также публикуют снимки разломов и трещин, появившихся на дорожном покрытии в префектурах, близких к эпицентру землетрясения.
По данным региональных экстренных служб, по крайней мере 10 человек в префектурах, расположенных вблизи эпицентров землетрясений, были госпитализированы с ушибами и травмами различной степени. В то же время подчеркивается, что характер травм у всех пострадавших не несет угрозы их жизням. Как сообщили корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в префектуре Ниигата, также оказавшейся в эпицентре землетрясений, к настоящему моменту информации о пострадавших россиянах не поступало. В российском диппредставительстве подчеркнули, что продолжают отслеживать ситуацию.
В Японии произошло более пяти мощных землетрясений, магнитуда самого сильного из которых составила 7,6. Эпицентром удара стихии стали, в частности, префектуры Исикава и Ниигата, которые обращены к Японскому морю. Между тем примерно раз в полчаса в том же регионе Японии происходят ощутимые афтершоковые землетрясения. Для их прогнозирования существует специальная общенациональная система, которая может предугадать подземные толчки и разослать оповещения на мобильные устройства, что дает местным жителям возможность принять срочные меры предосторожности. Основные телевизионные каналы, включая японское общественное телевидение, прервали новогоднюю программу и в прямом эфире предоставляют местному населению последнюю информацию, связанную с землетрясениями и цунами. Специалисты национального метеорологического управления предупреждают о возможности повторения мощных землетрясений магнитудой выше 7 в этом же регионе в ближайшие 2-3 дня.
Каких-либо нештатных ситуаций на японских атомных объектах после землетрясения зафиксировано не было. Более 30 тыс. домов в стране остаются без электроснабжения, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии. Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов "синкансэн", остановленное сразу после землетрясений.
На Сахалине объявили угрозу цунами после серии землетрясений в Японии
Угроза цунами объявлена на Сахалине, при этом эвакуация населения не проводится, сообщили в ГУ МЧС России по области.
Ранее на сайте главка была опубликована информация об угрозе цунами и проводимой эвакуации населения в безопасные места. Позднее это сообщение было удалено.
"Тревога цунами объявлялась, эвакуация не проводится", - сообщили ТАСС в ведомстве.
В ГУ МЧС по региону также сообщили журналистам, что система оповещения не запускалась. "Ожидаемая высота волны - не более 50 см, подход волны к побережью Невельского района ожидается в 20:44 (12:44 мск)", - говорится в сообщении.
Спасатели обратились к жителям островного региона с просьбой сохранять спокойствие. Такая высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет.
Во Владивостоке объявили угрозу цунами
Угрозу цунами объявили во Владивостоке, сообщили в городской администрации.
"Рыбакам и всем, кто планирует выход в акваторию, необходимо срочно вернуться на берег. Согласно информации Центра цунами, волна ожидается со стороны Уссурийского залива. Высота волны составит 0,3 м. Опасное явление достигнет берегов Владивостока в 19:36 (12:36 мск)", - говорится в сообщении.
Как сообщается в Telegram-канале города Находки, возможна угроза цунами там и еще в нескольких местах. "Ожидаемая высота волны в Находке - 0,31 м, время прохождения - 18:51 (11:51 мск), во Врангеле - 0,28 м, 18:42 (11:42 мск), в Ливадии - 0,57 м, 18:59 (11:59 мск). Производится оповещение, сработали сирены оповещения", - говорится в сообщении.
По информации специалистов управления ГО и ЧС администрации Находки, опасности для населения нет.
На побережье Уссурийского залива в черте Владивостока находится крупный микрорайон, а также кампус Дальневосточного федерального университета. Льда в заливе нет. Обычно в этом районе на внешнем рейде множество судов, ожидающих очереди на заход в порт Владивостока.