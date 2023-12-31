Dnestr.TV

 
0

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая «исторической необходимостью»

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая «исторической необходимостью»
Фото: открытые источники

Воссоединение Китая является исторической необходимостью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем видеообращении.

«Воссоединение родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить великую славу национального возрождения», – сказал Си, его слова привело Центральное телевидение Китая (CCTV), пишет vedomosti.ru.

Китайский лидер отметил, что «мы должны продолжать поддерживать Гонконг и Макао в использовании их собственных преимуществ и поддержании долгосрочного процветания и стабильности, одновременно улучшая интеграцию в общее развитие страны».

КНР считает Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

20 декабря телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заверил, что Китай воссоединит Тайвань с материковой территорией страны. Си, по данным канала, отмечал, что Китай хотел бы избежать применения военной силы и сделать это мирным путем. Председатель КНР также опроверг заявления военных лидеров США о намерении начать операцию по захвату острова в 2025 или 2027 г.
  • Сегодня, 12:23
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Искусственный интеллект счел подделкой фото лунной мисс ...
  • Бендерский рынок работает в изменённом формате
  • Чебан: Приднестровье получит российский газ при останов ...
  • МУП «Бендерырынокторг» информирует: рынок работает в из ...
  • За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Е ...
  • «Бендерырынокторг» информирует!
  • Турнир по художественной гимнастике прошел в Бендерах
  • Новогоднее творчество Семена Когана
  • Происшествия на дорогах
  • "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объем ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна