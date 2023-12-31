Воссоединение Китая является исторической необходимостью, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем видеообращении.
«Воссоединение родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить великую славу национального возрождения», – сказал Си, его слова привело Центральное телевидение Китая (CCTV), пишет vedomosti.ru.
Китайский лидер отметил, что «мы должны продолжать поддерживать Гонконг и Макао в использовании их собственных преимуществ и поддержании долгосрочного процветания и стабильности, одновременно улучшая интеграцию в общее развитие страны».
КНР считает Тайвань своей провинцией, поэтому власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
20 декабря телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом заверил, что Китай воссоединит Тайвань с материковой территорией страны. Си, по данным канала, отмечал, что Китай хотел бы избежать применения военной силы и сделать это мирным путем. Председатель КНР также опроверг заявления военных лидеров США о намерении начать операцию по захвату острова в 2025 или 2027 г.