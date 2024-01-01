В Молдове вводится "дизайн акцизной марки "Акцизная марка/Потребительская марка", применяемый с 1 января 2024 г. для табачных изделий и связанных с ними продуктов".
Он утвержден приказом министра финансов РМ Петру Ротару и вступил в силу с публикацией в "Официальном мониторе", передает point.md ссылаясь на infotag.md
Марки должны быть напечатаны на специальной бумаге. Они - трех вариантов, цветов и различных размеров.
На акцизную марку/потребительскую марку для импортных и отечественных продуктов из табака и связанных с ними продуктов наносится Data Matrix. Информация в Data Matrix утверждается госпредприятием "Центр информационных технологий в финансах" после согласования с министерством финансов и Государственной налоговой службой Молдовы.