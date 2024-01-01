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Лучшие города с высоким качеством жизни оказались самыми дорогими для проживания во всем мире

Лучшие города с высоким качеством жизни оказались самыми дорогими для проживания во всем мире
Фото: открытые источники

Жизнь в городах с высоким качеством жизни стала доступна только самых богатых людей. Например, Цюрих и Сингапур оказались в рейтинге с самой высокой стоимостью жизни. Аналитическое подразделение журнала Economist (EIU) опубликовало рейтинг условий жизни в 173 городах мира, учитывая ряд факторов: стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование и инфраструктура, сообщает incrussia.ru.

К городам с самым высоким качеством жизни относятся:

Вена, Австрия
Копенгаген, Дания
Мельбурн, Австралия
Сидней, Австралия
Ванкувер, Канада
Цюрих, Швейцария
Женева, Швейцария
Калгари, Канада

«Оценка пригодности для жизни имеет широкий спектр применений: от сравнительного анализа восприятия уровня развития до назначения надбавки за трудные условия в рамках пакетов переселения иностранцев», — говорится в отчете EIU.

Но здесь отсутствует один важный фактор, который понадобится большинству людей, рассматривающих переезд: стоимость жизни. Это особенно важно сейчас, на фоне высокой глобальной инфляции и повсеместного жилищного кризиса. Хотя глобальная инфляция замедлилась в 2023 году до 7,4% в годовом исчислении (с 8,1% в 2022 году), по данным EIU, расходы на такие вещи, как жилье, продукты, одежда и отдых, для многих по-прежнему растут слишком быстро.

Согласно Всемирному индексу стоимости жизни EIU, некоторые из наиболее пригодных для жизни городов, таких как Цюрих, Женева и Копенгаген, вошли в число самых дорогих городов мира в этом году. К городам с самой высокой стоимостью жизни относятся:

Цюрих и Сингапур
Женева и Нью-Йорк
Гонконг
Лос-Анджелес
Париж, Франция
Копенгаген и Тель-Авив, Израиль

Некоторым городам с самым высоким качеством жизни удалось оставаться в некоторой степени доступными. Вена, например, сумела сохранить стоимость жилья на удивительно низком уровне благодаря своей системе социального жилья. Но нельзя сказать того же о других странах, таких как Ванкувер и Сидней — они сталкиваются с нехваткой жилья.

Хотя население Швейцарии одно из самых богатых среди всех стран мира, в ней самый низкий уровень домовладения. Средняя квартира-студия в Цюрихе стоит $1,1 млн, а средний дом по стране — $1,4 млн. Примечательно, что стоимость квадратного фута жилья в Цюрихе на 80% выше, чем в Париже, пятом по дороговизне городе мира.

Существуют строгие ограничения на то, когда арендодателям разрешено повышать арендную плату, но скачок процентных ставок означает, что к 2026 году арендная плата может вырасти до 15% по всей Швейцарии. Как и во многих американских городах, в таких городах, как Цюрих и Женева, также наблюдается острая нехватка жилья. Сила швейцарского франка и рост цен на продукты и товары для дома также способствовали повышению стоимости жизни в Цюрихе и Женеве.

А вот топ-10 самых привлекательных городов для удаленных сотрудников. Барселона получила высший балл в исследовании благодаря доступности жилья и еды и качеству обслуживания посетителей, которые оказались выше других изучавшихся факторов.
  • Сегодня, 10:40
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